Полину Вергун в "Опоре России" назначили реформатором в сфере ТБО





Комитет по реформированию отрасли обращения с отходами в «Опоре России» возглавила Полина Вергун, глава группы компаний «Чистый город». Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, которая ведет активную реализацию новой реформы в трех субъектах РФ, новый комитет, созданный в общественной организации, объединит предпринимателей малого и среднего бизнеса сферы обращения с отходами в период прохождения новой реформы. Основной целью новой структуры станет успешная реализация реформирования отрасли на территории российских субъектов в короткие сроки и интеграция в новую систему бизнес сообщества.

Комитет по реформированию отрасли обращения с отходами станет связующем звеном между регионами-практиками, начавшими реализацию новой реформы и субъектами, находящимися на стадии вступления. В числе основных задач - объединение малого и среднего бизнеса с целью выработки оптимальных конструктивных решений по развитию отрасли обращения с отходами, разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовых актов и другие.

На установочном заседании Полины Вергун представила концепцию развития комплексных систем замкнутого цикла, которые заключаются в создании региональных и федеральных экотехнопарков, конечной целью последних станет получение конкурентоспособного товара из вторичного сырья.

По словам руководителя нового профильного комитета «Опоры России» Полины Вергун, взаимосвязанность технических решений всей системы, применение наилучших практик, в том числе зарубежных, максимальное участие малого и среднего бизнеса, позволит выстроить отрасль в рамках новой реформы в короткие сроки, при минимальном использовании бюджетных средств.

Необходимость создания профильного комитета продиктована масштабной реформой в отрасли обращения с отходами и контролем за ее проведением руководства страны, подчеркнули в компании «Чистый город».















