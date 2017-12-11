В администрации Волгоградской области - новое назначение









Начальником экспертно-аналитического отдела аппарата губернатора Волгоградской области назначен Дмитрий Вереницын, сообщает ИА "Высота 102". С февраля 2015 года он занимал должность директора ГБУ ВО "Региональный информационно-аналитический центр" (РИАЦ). В администрации региона рассказали, что перед новым подразделением стоит задача по информационно-аналитическому обеспечению деятельности обладминистрации. Известно, что следующим шагом в данном направлении станет открытие в регионе в следующем году ситуационного центра, создание которого предусмотрено комплексным планом мероприятий по реализации Стратегии национальной безопасности РФ.

Справка. Дмитрию Вереницыну 27 лет. Он окончил юридический факультет Волгоградского госуниверситета. Работал в управлении информации и массовых коммуникаций центрального исполкома "ЕР" в Москве, а с 2015 года возглавлял государственный информационно-аналитический центр, задачей которого является сбор, обработка и ретрансляция информации, обсуждение и выработка решений по ключевым вопросам социально-политического развития региона.



