Владимир Путин заявил об участии в президентских выборах - 2018

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева выразила свое мнение на странице в Инстаграм. Как сообщает ИА «Высота 102», прославленная легкоатлетка опубликовала текст, в котором назвала решение МОК «шокирующим». Однако, по мнению Елены Исинбаевой, в бочке дегтя есть несколько ложек меда. «Вчера, когда я только узнала о решении, была в негодовании и жутком расстройстве, но переспав ночь и поразмыслив над всем пришла к выводам. Во-первых, то что наших спортсменов допускают до участия в ОИ в статусе "Олимпийский спортсмен из РОССИИ", уже положительный момент, они не нейтральные, они из РОССИИ и об этом будет говориться везде: в момент представления...