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Выборы
 06.12.2017 17:38

Владимир Путин заявил об участии в президентских выборах - 2018

Президент РФ Владимир Путин заявил о своем намерении баллотироваться на очередной  срок в 2018 году, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС. Заявление прозвучало на встрече с ветеранами и тружениками автозавода ГАЗ. «Да, я буду баллотироваться на пост президента Российской Федерации», -  сказал Владимир Путин.
Фото kremlin.ru

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Маленькому Гоше 5,5 лет. Таких как он принято называть «солнечными» детьми. Также,  как и все остальные сверстники,  он...

Расследования 06.12.2017 19:43

Сегодня депутату волгоградской городской думы Алексею Звереву продлили срок содержания под стражей до 27 марта 2018 года. Об этом ИА "Высота 102" сообщили  в пресс-службе Волгоградского областного суда. Накануне "путевку" в СИЗО до конца марта продлили еще одному фигуранту дела - депутату гордумы Евгению Щуру. Сегодня сторона защиты ходатайствовала об изменении меры пресечения Звереву на домашний арест по состоянию здоровья. По словам защитника, у его подопечного в сентябре врачи диагностировали серьезное заболевание. Сам Зверев, который присутствовал на суде, пожаловался на приступы и провалы в памяти. Однако представители следствия были против, ходатайствовали о продлении ареста на основании того, что Зверев, который...
Прочитана: 707 раз
Происшествия 06.12.2017 19:35

Инцидент произошел в одной из воинских частей, которая дислоцируется в Калачевском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в правоохранительных органах, по предварительным данным, один из военнослужащих, разогрев автомобиль "Волга", начал движение с запотевшими стеклами и врезался в строй сослуживцев. В результате двое 18-летних солдат получили ранения. У обоих - сотрясение мозга, у одного из пострадавших, помимо этого, - закрытая черепно-мозговая травма и перелом голени. В настоящее время решается вопрос об их направлении в военный госпиталь Волгоградского гарнизона, уточнили корр. ИА "Высота 102" в администрации района, сообщив, есть еще один - третий пострадавший.  ...
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Экология 06.12.2017 18:35

Мусорный полигон вблизи аэропорта Волгограда подвергнут модернизации Крупный мусорный полигон, расположенный в поселке Гумрак в Волгограде, модернизируют. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, заказчиком открытого конкурса на право выполнения работ выступило ООО "ЭкоМастер". Стоимость работ - более 25 миллионов рублей. Реконструкция объекта проводится за счет частных инвестиций. Работа будет проведена в несколько этапов, предусматривающих разработку технических мероприятий по повышению остаточного срока службы полигона, а также различной проектной и рабочей документации. Согласно техзаданию, 12 часов в сутки (время работы полигона - ред.) на него будут поступать ТКО с территории Волгограда и Волгоградской области. Это отходы 4 и 5 класса, общим...
Прочитана: 3168 раз
Газетный киоск 06.12.2017 17:44

"Российская газета" от 06.12.2017 (в сокращении). Москва сохранила лидерство в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Столица возглавляет этот рейтинг с 2012 года. На втором месте - Татарстан, на третьем - Тамбовская область. Замыкают пятерку лидеров Башкирия и Смоленская область. В топ-10 по прозрачности также вошли Самарская, Архангельская и Липецкая области, Якутия и Севастополь. В аутсайдерах Чукотка, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Костромская, Белгородская и Волгоградская области. В целом региональные закупки (55 процентов рынка госзакупок) оставляют желать лучшего. Высокой прозрачностью обладают лишь 34 процента закупок, в то время как в отрицательную область попали 30, а в нейтральную - 36 процентов. Эти показатели...
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Общество 06.12.2017 16:17

Шестилетний герой из Волгоградской области стал героем фильма Кирилл Щуков из Новоаннинского района Волгоградской области стал одним из героев документального фильма «Не время для героизма», который покажут 9 декабря, в День Героев Отечества. Как сообщили ИА «Высота 102» в «Молодой гвардии», по заказу которой и была снята лента, фильм продемонстрируют на «Форуме маленьких героев» в Москве. Участниками торжества станут дети от 6 до 18 лет, несмотря на свой юный возраст успевшие совершить героический поступок.  Сценарий объединил истории семерых детей из разных уголков России, которые, рискуя своей жизнью, пришли на помощь попавшим в беду. Одна из глав посвящена подвигу Кирилла Щукова. В августе 2016 года тогда еще...
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Политика 06.12.2017 16:16

Лидер волгоградского реготделения «Единой России» провел с партийцами «тимбилдинг» в интерактивном музее 2017 год стал рекордным по количеству проведенных реготделением «Единой России» мероприятий. Как сообщает ИА "Высота 102", об итогах работы областного представительства ведущей политической силы страны участникам конференции «ЕР» сегодня доложил региональный лидер партии Сергей Горняков. О том, что было, что есть и что ждет в ближайшем будущем партию в Волгоградской области он рассказал коллегам, выступая с трибуны в интерактивном музее «Россия. Моя история». Новый музей впервые собрал под своей крышей весь цвет партии власти в Волгоградской области. По этому случаю экспозиции учреждения сегодня закрыты для посетителей. Продолжая тему достижений реготделения партии, Сергей Горняков заявил, что в текущем году...
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Спорт 06.12.2017 15:54

Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева призвала спортсменов и функционеров выполнить все условия МОК Категорически против разговоров о бойкоте Россией предстоящей зимней олимпиады в Пхёнчхане выступила член Совета Федерации от Волгоградской области Татьяна Лебедева. Она прокомментировала для ИА «Высота 102» решение МОК о приглашении для участия в олимпиаде «чистых» спортсменов под нейтральным флагом и в статусе «олимпийский атлет из России». Олимпийская чемпионка заявила, что такой исход дела не стал неожиданностью и теперь надо сделать все, чтобы выйти из тупика и соблюсти все условия ради будущего российского спорта. Условие о выплате ОКР штрафа и внесении взноса в создание независимого органа по допинг-тестированию на сумму $15 млн Татьяна Лебедева назвала выполнимым. «На...
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Расследования 06.12.2017 15:00

Волгоградскому депутату Евгению Щуру продлили арест до весны Подследственному депутату волгоградской городской думы Евгению Щуру продлили срок содержания под стражей до 27 марта 2018 года. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, такое решение принял Волгоградский областной суд. Напомним, что в СИЗО депутаты городской думы Евгений Щур и его подельник Алексей Зверев находятся с середины декабря прошлого года. Их обвиняют в крупном мошенничестве в сфере автострахования и организации преступного сообщества. По данным регионального СУ СКР, их подконтрольные фирмы «Верный выбор» и «Приоритет» предлагали автомобилистам услуги автокомиссаров и юристов, которые впоследствии отстаивали в суде сумму выплат за причиненный ущерб...
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Политика 06.12.2017 14:59

В Волгоградской области единороссы приготовились наполнить кружки Горячими, а не горячительными напитками согреваться в эту зиму предложили членам партии «Единая Россия» в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшней региональной конференции «ЕР» каждый из партийцев получил от политсовета подарок с намеком. Если год назад на точно таком же мероприятии делегатам конференции презентовали «усыпляющие» сувениры - фирменные подушки, то на сей раз партийцам предложено наконец проснуться. Бодрящий утренний кофе единороссы теперь будут употреблять из термокружек ярко-синего цвета – разумеется, с эмблемой партии. Напомним, на сегодняшней конференции «Единой России» региональный политсовет партии перезагрузили на 10%. Делегаты съезда путем тайного голосования заменили 10 человек в руководящем...
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Спорт 06.12.2017 14:18

Елена Исинбаева нашла позитив в решении МОК по поводу олимпийской сборной России Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева выразила свое мнение на странице в Инстаграм. Как сообщает ИА «Высота 102»,  прославленная легкоатлетка опубликовала текст, в котором назвала решение МОК «шокирующим». Однако, по мнению Елены Исинбаевой, в бочке дегтя есть несколько ложек меда.  «Вчера, когда я только узнала о решении, была в негодовании и жутком расстройстве, но переспав ночь и поразмыслив над всем пришла к выводам. Во-первых, то что наших спортсменов допускают до участия в ОИ в статусе "Олимпийский спортсмен из РОССИИ", уже положительный момент, они не нейтральные, они из РОССИИ и об этом будет говориться везде: в момент представления...
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Политика 06.12.2017 14:01

«Правой рукой» лидера Волгоградского реготделения «Единой России» назначили филолога Новым заместителем секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» стала директор волгоградского лицея №5 Лариса Тропкина, сообщает ИА «Высота 102». Руководящая одним из самых престижных учебных заведений Волгограда с 2002 года Лариса Тропкина заменит спортсменку Елену Слесаренко, которая сосредоточилась на работе в качестве руководителя аппарата главного штаба «Юнармии». Решение принято на проходящей сегодня в Волгограде конференции реготделения «Единой России». 50-летняя Лариса Тропкина будет курировать направление по работе с молодежью. Она является выпускницей филологического факультета Волгоградского госуниверситета и, очевидно, поможет юным сторонникам «Единой России» выбирать правильные ориентиры. Среди книг, которые сформировали внутренний мир директора лицея №5, на официальном сайте указаны:...
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Общество 06.12.2017 12:54

Стали известны подробности сегодняшней забастовки водителей маршруток на юге Волгограда, которые отказывались в час пик перевозить пассажиров, мотивируя это нежеланием снижать стоимость проезда с 32 до 25 рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на индивидуального предпринимателя Евгения Кучерова, который является перевозчиком на маршруте №91а, он понизил стоимость проезда в маршрутных такси с 32 до 25 рублей. Несогласные с этим решением 10 водителей – владельцев микроавтобусов - сегодня в утренний час-пик саботировали работу маршрута. Они подъехали к конечной остановке «Кинотеатр «Юбилейный» около 8 часов утра и не отправились в рейсы до Ворошиловского района. Как пояснил частный перевозчик Евгений Кучеров,...
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Политика 06.12.2017 12:45

Политсовет регионального отделения «Единой России» проходит перезагрузку Тайное голосование по вопросу обновления на 10%  состава  областного политсовета партии «Единая Россия» проходит в рамках конференции местных партийцев, сообщает ИА «Высота 102». В числе тех, кто претендует на вхождение в состав  регсовета политической силы - депутат Волгоградской городской думы Андрей Гимбатов и член регпарламента Сергей Федюшкин. Покидает ряды членов политсовета другой городской нардеп - Андрей Яцышен. По итогам тайного голосования делегатов съезда политсовет партии обновился на 10 человек. На XXVIII конференции  регионального отделения «Единой России» уже определен состав делегатов на общероссийский съезд партии, который пройдет 22-23 декабря. В Москве Волгоградскую область представят 7 партийцев :...
Прочитана: 3861 раз
Происшествия 06.12.2017 12:38

Три человека задержаны в Волгограде по подозрению в разбойном нападении на водителя такси. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, пострадавший подрабатывал частным извозом на автомобиле "ВАЗ -2107" в Краснооктябрьском районе. Ночью на остановке в поселке Спартановка он взял троих молодых людей и повез их в Краснооктябрьский район. Пассажиры напали на таксиста в частном секторе. Они нанесли мужчине ножевые ранения и похитили золотую цепочку с крестиком, деньги и сотовый телефон, а затем вытолкнули из салона и скрылись на его автомашине. Потерпевший сумел добраться до ближайшего трамвайного депо, где обратился за помощью к сторожу, который вызвал ему...
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Общество 06.12.2017 12:03

Пострадавшие на производстве волгоградцы получили новые "Lada Granta" 26 жителей Волгоградской области, пострадавших в результате несчастного случая на производстве, получили ключи от новых автомобилей "Lada Granta", закупленных региональным отделением ФСС. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении фонда соцстрахования, каждый автомобиль изготовлен с учетом индивидуальных особенностей и физических возможностей будущих владельцев. Так, 14 машин оборудованы устройством ручного управления при нарушении функций нижних конечностей, одно авто - механической трансмиссией и устройством ручного управления при нарушении функций обеих ног и ряд других возможностей, в том числе с автоматической трансмиссией. «В этом году все получатели новых ключей от спецавтотранспорта уже не в первый раз обращаются за...
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