В Волгоградской области у браконьеров отобрали лодку за запасы черной икры

Светлоярский районный суд Волгоградской области вынес приговор в отношении 46-летнего и 40-летнего жителей рабочего поселка Светлый Яр, которые в течение года промышляли браконьерством. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской транспортной прокуратуре, местные жители занимались незаконным ловом осетровых и частиковых видов рыб. Всего в ходе обыска по месту жительства у них было обнаружено и изъято рыбы и черной икры на общую сумму более 100 000 рублей. Указанные преступления совершались браконьерами-подельниками с использованием лодки с подвесным мотором при помощи самоловно-крючковых снастей. Кроме того, в ходе обыска по месту жительства одного из товарищей были обнаружены и изъяты 32 патрона калибра 5,6 мм., являющихся боеприпасами. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. В ходе судебного заседания установлены ряд смягчающих вину мужчин обстоятельств: полное возмещение причиненного ущерба; активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Кроме того, обстоятельством, смягчающим наказание одного из подельников, судом признано наличие на иждивении у него несовершеннолетнего ребенка. Поэтому они получили условное наказание – 2 года и 2 месяца и 2 года и 1 месяц.

Лодка, на которой совершались преступления, конфискована в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.



