ВТБ снизил ставки по кредитам для малого бизнеса

Банк ВТБ снизил ставки по кредитным продуктам для клиентов малого бизнеса. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, минимальная ставка теперь составляет 10,5%.

В частности, при сумме кредитования от 4 млн рублей ставки снижены:

- по кредитам в форме единовременной выдачи и кредитным линиям с лимитом выдачи - в среднем на 0,5%;

- по кредитным линиям с лимитом задолженности - в среднем на 1%.

В рамках продукта, позволяющего обеспечить заявки на участие в аукционах на «Единой электронной торговой площадке», ставки опустились на 0,5%.

За 10 месяцев 2017 года группа ВТБ выдала клиентам малого бизнеса 103 млрд кредитных средств, что на 11% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Кредитный портфель с начала года вырос на 3%, превысив 154 млрд рублей.

Подать заявку на кредит можно на сайте bm.ru или в ближайшем отделении банка, обслуживающем юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.