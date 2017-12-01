«Высота 102 ТВ»: Иногородние водители высказались о работе дорожных полицейских Волгоградской области











Смотрите сегодня в программе: иногородние водители сказали дорожным полицейским Волгоградской области, все, что о них думают. Глаз да глаз: в Волгограде новые остановочные павильоны помимо электронных табло решено оснастить видеокамерами. Стоп СПИД: студенты волгоградских вузов отметили день борьбы со СПИДом массовой сдачей тестов на ВИЧ. А кому таблетки от жадности?: поставщики централизованного тепла хотят опустошить кошельки жителей Волжского, установивших автономное отопление.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00 в будние дни.



