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 01.12.2017 20:01

«Высота 102 ТВ»: Иногородние водители высказались о работе дорожных полицейских Волгоградской области




Смотрите сегодня в программе: иногородние водители сказали дорожным полицейским Волгоградской области, все, что о них думают. Глаз да глаз: в Волгограде новые остановочные павильоны помимо электронных табло решено оснастить видеокамерами. Стоп СПИД: студенты волгоградских вузов отметили день борьбы со СПИДом массовой сдачей тестов на ВИЧ. А кому таблетки от жадности?: поставщики централизованного тепла хотят опустошить кошельки жителей Волжского, установивших автономное отопление.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00 в будние дни.  

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Длинное пальто, кеды, ослепительная, хотя и немного усталая улыбка, ведь в самолете попыталась хотя бы немного выспаться – вот такой...

Экология 01.12.2017 19:54

В связи с открытием мусоросортировочного комплекса в Волжском город станет пилотной площадкой, где поэтапно будет введен раздельный сбор отходов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГК «Чистый город».  В Год экологии, объявленный президентом, регион решает вопросы, связанные не только с размещением отходов, но и ресурсосбережением.В тестовом режиме в жилых кварталах одного из центральных микрорайонов Волжского установлено порядка 30-ти контейнеров для раздельного сбора, а также оборудованы специальные отсеки для пластиковых бутылок. Жителям предлагают разделять отходы на две фракции — пищевые и непищевые. «Раздельный сбор на две фракции - это наиболее жизнеспособная и простая конструкция для жителей, так как квадратура...
Прочитана: 2293 раз
Культура 01.12.2017 19:53

Приехавший сегодня в Волгоград легендарный рок-музыкант Юрий Шевчук пригласил жителей города-героя на  историческую вечеринку, которую он со своей группой, устроит завтра. Сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Стоя в фойе гостиницы "Волгоград" лидер "ДДТ" рассказал  журналистам о своей концертной программе "История звука". И представил свою команду, а также друзей с которыми он познакомился в 1995 году на войне в Чечне. Именно они первыми встретили Юрия Шевчука на волгоградской земле.  Подробнее в видеосюжете:
Прочитана: 716 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 01.12.2017 19:36

Историки Волгограда и музей истории войны Берлин-Карлхорст будут вместе искать правду Сегодня подписан договор о сотрудничестве между музеем-заповедником «Сталинградская битва» и Германо-Российским музеем Берлин - Карлхорст, сообщает ИА «Высота 102». С немецкой стороны подпись на документе поставил директор музея Морре Йорг, который приехал в Волгоград для участия в научно практической конференции «Сталинградская битва: значение, последствия, память». Германский гость выступил с докладом под названием «Сталинград в немецкой памяти». Музей Берлин - Карлхорст  расположен в здании, где в ночь с 8 на 9 мая 1945 года был подписан Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. 
Прочитана: 1271 раз
Спорт 01.12.2017 19:14 (Обновлено: 01.12.2017 22:58)

В Волгограде матч ЧМ-2018 сыграет сборная Англии   В ходе финальной жеребьевки ЧМ-2018 определились страны, сборные которых приедут в Волгоград для участия в матчах группового этапа ЧМ -2018, сообщает ИА «Высота 102». На стадионе «Волгоград Арена» сыграют Англия с Тунисом, Саудовская Аравия с Египтом, Польша с Японией и Исландия с Нигерией. Раньше всех в город на Волге прибудут сборные группы G – футболисты Англии и Туниса проведут матч 18 июня, начало в 21.00.  Затем, 22 июня придет черед команд группы D – футбол покажут Нигерия и Исландия, матч начнется в 18.00.  25 июня в 17.00 начнется игра сборных Саудовской Аравии и Египта ( группа А)....
Прочитана: 3091 раз
Спорт 01.12.2017 18:09 (Обновлено: 01.12.2017 18:26)

На финальной жеребьевке ЧМ-2018 Волгоград воплотил в жизнь идею презентации с помощью старых вещей Волгоградские организаторы поездки местной делегации на финальную жеребьевку чемпионата мира по футболу FIFA 2018 воплотили в жизнь свои идеи по представлению Волгоградской области как центра Волго-Донского края с богатой историей, сообщает ИА «Высота 102». В Кремлевский дворец были привезены вещи разных времен - от эпохи сарматов до расцвета купечества, а также предметы, олицетворяющие регион. Вот что в итоге получилось. Церемония финальной жеребьевки Чемпионата мира по футболу начинается в Москве в эти минуты. Среди приглашенных на жеребьевку от волгоградского региона - губернатор Андрей Бочаров, мэр Волгограда Андрей Косолапов,...
Прочитана: 1513 раз
Экология 01.12.2017 18:06

Лесники и сотрудники полиции в первый день календарной зимы заступили в рейды по охране хвойных насаждений в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в комитете природных ресурсов и экологии, основная цель такой работы - выявление незаконных рубок в хвойных молодняках. Определены маршруты патрулирования. В основном они охватывают территории, которые часто подвергаются незаконным рубкам, а также выезды из лесных массивов и дороги общего пользования. Ежедневные дежурства продлятся до конца декабря. Нарушителям грозит административная либо уголовная ответственность - наказание зависит от размера нанесенного ущерба.  Общая площадь хвойных насаждений в Волгоградской области составляет более 73 тысяч гектаров. Весной в 22 лесничествах на...
Прочитана: 396 раз
Происшествия 01.12.2017 18:05

У лидера группы ДДТ по пути в Волгоград потерялся чемодан Казус обнаружился после приземления самолета, на котором лидер легендарной группы ДДТ Юрий Шевчук прилетел в Волгоград, чтобы завтра дать в городе-герое единственный концерт. Как стало известно ИА «Высота 102», подобная неприятность коснулась лишь одного Юрия Шевчука, остальные музыканты остались при своих вещах. Юрий Шевчук старался не подавать вида, что раздосадован, однако запланированную пресс-конференцию в гостинице «Волгоград» постарался провести в блиц-режиме. Поводом для того, чтобы побыстрее распрощаться с журналистами, послужило рядовое обстоятельство – Юрий Шевчук после перелета захотел в туалет. О чем он и сообщил присутствующим. Между тем, в настоящее время во Дворце спорта в Волгограде идет монтаж оборудования...
Прочитана: 5332 раз
Общество 01.12.2017 17:09 (Обновлено: 01.12.2017 18:32)

Институт архитектуры и строительства открывает двери для абитуриентов День открытых дверей проводит в ближайшее воскресенье, 3 декабря, Институт архитектуры и строительства (ИАиС) ВолгГТУ.  Как сообщили ИА «Высота 102» в институте, всех, кто хочет стать уникальным специалистом-созидателем, которые проектируют и строят города и всё, что в них есть – жилые, общественные и промышленные здания, аэродромы, мосты, тоннели, дороги, парки, обеспечивают экологическую, пожарную, информационную безопасность и надежность этих объектов, с радостью встретят и  подробно расскажут о направлениях и специальностях подготовки и  условиях поступления в ИАиС.  Институт архитектуры и строительства (ИАиС) продолжает динамично развиваться в составе Волгоградского государственного технического университета: модернизируется его материльно-техническая база, обновляется учебное и...
Прочитана: 1153 раз
Культура 01.12.2017 16:43

Легендарный рок-музыкант Юрий Шевчук прилетел в Волгоград с двумя фурами живого звука Несколько минут назад в Волгоград рейсовым самолетом авиакомпании "Победа" прилетел музыкант, поэт, композитор, художник и продюсер, основатель и единственный бессменный участник группы ДДТ Юрий Шевчук. Как сообщает ИА "Высота 102" , завтра,  в субботу  во Дворце спорта он даст единственный концерт. Юрий Шевчук пообещал,  что концерт будет интересным. Музыкант исполнит как старые песни-легенды, так и новые. Накануне в Волгоград две фуры доставили оборудование для концерта Юрий Шевчука. В настоящее время идет его монтаж и техническая подготовка. Объемное звучание и световое решение, специальный кабинет из светодиодных экранов - все это создаст эффект присутствия каждого зрителя внутри концертного шоу. ...
Прочитана: 2477 раз
Общество 01.12.2017 16:26

Чиновники Волгоградской области наговорят на 3 миллиона рублей На сотовую связь для государственных нужд органов исполнительной власти Волгоградской области потратят около 3 миллионов рублей. Такова, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, начальная цена контракта, размещенного комитетом информационных технологий Волгоградской области. Услуги сотовой связи должны оказываться весь предстоящий год на территории Волгограда, Волгоградской области, России, СНГ и иностранных государств. Заказчику должны предоставить 400 sim-карт и еще 100 в качестве дополнительного резерва. Исполнитель должен обеспечить международный и национальный роуминг, доступ в интернет и т.д. в круглосуточном режиме. Кроме того, должна быть гарантирована  конфиденциальность информации об абонентах, которая будет или может быть известна сотрудникам оператора сотовой...
Прочитана: 1944 раз
Телеком 01.12.2017 16:17

Предпринимателям Волгограда презентовали ускоритель продаж Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» рассказал предпринимателям о возможностях новой облачной телефонии – ОАТС 3.0. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, представители деловой среды обсудили современные технологии и инструменты организации эффективных продаж, узнали, как анализировать работу и повышать качество обслуживания клиентов, контролировать и обучать сотрудников, больше зарабатывать, не упуская ни одного звонков, даже если линия занята. «Облачная АТС – интеллектуальная телефония и универсальный инструмент продаж, наиболее экономически выгодное решение для компании любого масштаба. «Дом.ru Бизнес» позволяет создать корпоративную сеть и вести бесплатные переговоры внутренних абонентов, общаться вне офиса, выгодно совершать звонки по городу, России и миру»,...
Прочитана: 1057 раз
Происшествия 01.12.2017 15:35

11-летний школьник сегодня погиб, провалившись под лед на пруду в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, возвращаясь из школы, мальчик зашел на лед, где стал пинать пластиковую бутылку. Заигравшись, он не заметил, как оказался практически на середине пруда. Тонкий лёд не выдержал веса ребенка, школьник провалился в воду. Очевидцами случившегося стали двое местных подростков в возрасте 13 и 17 лет. Старший юноша кинулся на помощь утопающему и следом за ним прыгнул в образовавшуюся  прорубь, но, к сожалению, спасти малолетнего ему не удалось. В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В...
Прочитана: 2299 раз
Общество 01.12.2017 15:16

На «Доску позора» отправили турбазную столицу Волгоградской областиЖители Краснослободска, который считают столицей турбаз Волгоградской области, возмущены видом центра города. Как рассказали они ИА «Высота 102», весной и осенью и зимой тут непролазная грязь. летом - смерчи из пыли. «Чиновники этого места не видят. Нет пешеходных дорожек. Никто не убирает ничего – ни дворники, ни владельцы автомобилей. Местные жители ходят в галошах и резиновых сапогах», - грустно констатируют жители. А ведь через эту дорогу будут ездить туристы на Волгу и турбазы, напоминают краснослободцы. «Ведь ничего сложного убирать там нет. Да и люди тоже должны понимать, что нельзя сорить», -  призывают наши читатели.  ...
Прочитана: 2269 раз
Расследования 01.12.2017 14:29

Безработный экс-замгубернатора собирается погрузиться в "океан" секретности Хорошо известный в Волгограде, хотя и несколько подзабытый после своей отставки в начале 2016 года с поста заместителя губернатора, Василий Галушкин выходит из тени. На этот раз нигде не работающий после увольнения из администрации региона бывший чиновник  собирается внести вклад в дело производства гидроакустической техники для ВМФ России. Как стало известно ИА "Высота 102", Василий Иванович готовится стать новым руководителем АО "ПК «Ахтуба" - волгоградского завода, входящего в крупный концерн "Океанприбор". Кандидатура Галушкина одобрена в головном офисе структуры, расположенной в Санкт-Петербурге. При этом нынешнему руководителю завода Валентину Кантемирову уготовили участь советника нового директора....
Прочитана: 11608 раз
Астрахань 01.12.2017 13:34

Один человек погиб и еще один попал в больницу в результате аварии, вызванной выбежавшими на дорогу лошадьми. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Астраханской области,  ДТП случилось  накануне вечером на 1310-м километре трассы Р-22 «Тамбов - Волгоград - Астрахань».  Водитель «Renault Logan», увидев на дороге животных, попытался затормозить. Но иномарку вынесло на встречную полосу, где в нее врезался грузовик «DAF». От удара машина улетела в кювет. В результате столкновения получили ранения 54-летний водитель легкового авто и его 44-летняя пассажирка. Довезти до больницы мужчину не успели - он умер в автомобиле скорой помощи. Сейчас выясняются все обстоятельства...
Прочитана: 1367 раз


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