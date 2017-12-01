В Волгограде вора-рецидивиста подвела незапертая дверь

Незапертая дверь выдала 26-летнего жителя Краснооктябрьского района, несколько суток обкрадывавшего взломанный гараж. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне в полицию обратились охранники одного из гаражных кооперативов. Во время обхода они увидели молодого человека, который вынес из гаража лодочный мотор и не запер за собой дверь. Удивленные такой беспечностью, мужчины окликнули его и поинтересовались кем он приходится хозяину бокса. Дать вразумительного ответа он не смог. Заподозрив неладное, охранники заперли волгоградца в своей сторожке и вызвали полицейских. При разбирательстве выяснилось, что ранее судимый безработный вот уже несколько дней выносит из гаража чужое имущество. Приехавший на место хозяин недосчитался резиновой лодки, электромотора, компрессора и эхолота. Стоимость украденного составила более 74 тысяч рублей. Пойманный с поличным злоумышленник, рассказал что все вынесенное продал, а деньги потратил на продукты и спиртное. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.