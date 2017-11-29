«Доска позора»: Подходы к стадиону в Волгограде завалили мусором

Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если все ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.

Открываем нашу новую линию интерактива с читателями фотографиями, которые сделали жители города на улице Тряскина в Волгограде недалеко от стадиона «Монолит». Как рассказали местные жители, они оказались бессильными в борьбе с управляющей компанией «ЖЭК», которую тщетно просят следить за вывозом мусора. «Бывает, что горы отходов лежат по месяцу, пока из управляющей компании не нагонят машин и дворников, однако через некоторое время все повторяется снова. Летом на свалке полно мышей и крыс, которым перебраться в многоквартирные дома ничего не стоит», - возмущаются волгоградцы. По их словам, они обращались за помощью в воздействии на коммунальщиков и к городским депутатам, однако руководство компании заверило народных избранников, что с подведомственной территории мусор вывозится регулярно.























