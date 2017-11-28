В мэрии Волгограда не хотят судиться с инвалидами из-за наземных переходов





До 20 декабря отложено заседание по иску Волгоградской ассоциации незрячих специалистов «Надежда» к городской администрации о возвращении наземных пешеходных переходов через улицу Рабоче-Крестьянская рядом с Ворошиловским торговым центром и ТЮЗом. Об этом сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Сегодня в Центральном районном суде городская администрация ходатайствовала о прекращении судебного производства по делу, так как организация-истец, как считают в мэрии, не является собственником дороги и “представляет неустановленный круг лиц». Но обсудить это ходатайство не представилось возможным, так как в зал суда не явились все участники процесса. О привлечении так называемых третьих лиц ходатайствовали обе стороны. Так, представители “Надежды” просили привлечь к рассмотрению дела региональное отделение “Всероссийского общества инвалидов” и ГКУ “Центр развития и контроля качества”, со стороны горадминистрации привлекается департамент городского хозяйства. А привлечение МУП “Метроэлектротранс”, как третьего лица, судья не поддержала. Примечательно, что при этом горадминистрация приобщила к делу решение районного суда от 26 октября по иску прокуратуры Ворошиловского района к “Метроэлектротрансу”. Тогда суд признал, что транспортная организация не обеспечила доступность пешеходных переходов для инвалидов.