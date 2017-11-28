ЛУКОЙЛ и Волгоградская область подписали Соглашение о сотрудничестве









Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписали сегодня Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2018-2022 годы. Как сообщает ИА «Высота 102», документ предусматривает реализацию топливно-энергетических, инфраструктурных проектов на территории региона, а также развитие сотрудничества по направлениям геологоразведки, добычи, переработки углеводородов, выработки и транспортировки тепловой и электроэнергии, выпуска и поставок нефтепромыслового оборудования, продукции машиностроения и судостроения, нефтепродуктов, научно-технического обеспечения новых технологий в ТЭК и других отраслях экономики.

Как отметил, отвечая на вопросы журналистов региональных СМИ, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, подписание Соглашения подтверждает намерения обеих сторон предпринимать совместные действия по созданию благоприятных условий для повышения уровня жизни населения региона, реализации мероприятий и программ по повышению социальной активности жителей. Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов отметил, что компания заинтересована в стратегическом партнерстве, подчеркнув конструктивность взаимоотношений с региональными властями.

Реализация предыдущих Соглашений позволила улучшить социальную инфраструктуру региона, ряда районов области. ЛУКОЙЛ оказал существенную поддержку по благоустройству объектов культуры, спортивно-оздоровительных комплексов, автомобильных дорог.

По окончании официального мероприятия Вагит Алекперов и Андрей Бочаров приняли участие в награждении победителей XIII Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской области. В нынешнем году на конкурс подано рекордное количество заявок - 470, из них отобраны 68 проектов.





География конкурса охватывает почти все районы области. Его особенностью можно считать активное участие бюджетных организаций муниципального и регионального уровня. В нынешнем году, как и в предыдущие годы, соорганизаторами конкурса являются предприятия Группы «ЛУКОЙЛ»: РИТЭК, «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепеработка»,«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго». Губернатор Волгоградской области вручил благодарственное письмо федеральному благотворительному фонд «ЛУКОЙЛ», поддерживающему многие волгоградские проекты.





Наибольшее количество заявок собрала номинация «Духовность и культура» - 289 заявок (44 победителя). В номинации «Спорт» участвовали 116 проектов (13 победителей) и в номинации «Экология» - 65 проектов (7 победителей).





Все проекты победителей будут реализованы за счет грантов Компании. Самый главный приз получила сегодня многодетные родители Сергей и Валентина Филипповы из Городищенского района. Семье, где сегодня воспитываются девять детей, Вагит Алекперов вручил ключи от нового современного российского минивэна «Лада Ларгус».



