В Волгоградской области полмиллиона человек получили более 2 миллиардов рублей на льготы за ЖКХ

В Волгоградской области субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены более чем 73 тысячам семей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, за январь-сентябрь 2017 года семьи получили около 647,6 миллионов рублей, а среднемесячный размер субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составил 1126 рублей.

Кроме того, за январь-сентябрь 2017 г. льготами по оплате жилого помещения и коммунальных услуг воспользовались 506,4 тыс. человек. На эти цели из бюджетов различных уровней выделено 2179,7 млн. рублей (898,3 – млн. рублей из федерального бюджета, 1281,3 – млн. рублей из средств бюджета Волгоградской области и 0,2 млн. рублей за счет средств бюджетов муниципальных районов Волгоградской области).



