Нашествие грызунов обернулось для Волгоградской области ростом случаев бешенства животных





Уровень заболевания бешенством животных в Волгоградской области вырос на 200% по сравнению с прошлым годом. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на комитет ветеринарии Волгоградской области, ситуацию с этим заболеванием в регионе оценивают как напряженную. "Так как вирус бешенства циркулирует (обитает) и поддерживается в природной среде грызунами, дикими и безнадзорными животными, профилактировать заболевание очень сложно. В текущем году количество грызунов в 3 раза больше по сравнению с предыдущими годами. Этому способствуют высокие урожаи зерновых культур", - сообщает комитет ветеринарии. Так, с начала года в Волгоградской области зарегистрировано 105 случаев заболевания животных бешенством в 101 неблагополучном пункте. Заболевание было отмечено в 23 муниципальных районах и 4 городских округах Волгоградской области. Заболевание было выявлено у 42 кошек и 30 собак. Бешенством также заболели 11 диких плотоядных животных, 10 коров, 4 особи мелкого рогатого скота, 6 мышей, в том числе 1 летучая мышь, и 2 хомяка. На территории Волгограда зарегистрировано 20, а в Волжском 9 случаев бешенства.

Справка: Бешенство (рабическая инфекция) – остро протекающая особо опасная болезнь теплокровных животных, характеризующаяся поражением центральной нервной системы и 100% летальностью. Восприимчивы домашние и дикие животные всех видов, а также человек. Лечение болезни отсутствует. Резервуаром и главными источниками возбудителя бешенства являются дикие хищники, собаки и кошки. На первоначальном этапе болезни у животных повышается чувствительность к внешним раздражителям (свету, шуму, прикосновениям), отмечается извращение аппетита, нарушения зрения, повышение температуры тела. На следующей стадии отмечаются приступы буйства, ярости, расстройства сознания и чувствительности. В стадии параличей снижается и даже исчезает болевая чувствительность. В отдельных случаях бывает бессимптомное течение и атипичное проявление болезни.



