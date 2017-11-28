Волгоградский ТЭК переходит на «цифру»

По данным комитета ЖКХ и ТЭК администрации Волгоградской области более 700 бюджетных учреждений и администраций муниципальных образований региона запланировали переход на цифровой документооборот при расчетах за электроэнергию до конца 2017 года. Это позволит сократить затраты бюджета на отправку, печать, хранение документов, повысит оперативность предоставления информации в различные инстанции, в том числе и при оказании государственных услуг населению.

«Концепция перехода на электронный документооборот обозначена Правительством РФ как одна из первоочередных задач при реализации курса на цифровизацию экономики России, – отметил генеральный директор ПАО «Волгоградэнергосбыт» Александр Машенцев. – Отрадно, что опыт нашей компании по переводу клиентов на безбумажные технологии отчетности и информационного обмена применим и для бюджетной сферы региона. Со своей стороны мы видим прямой экономический эффект от сотрудничества с администрацией региона и готовы содействовать в реализации совместных проектов в данной сфере».

Известно, что согласно законодательству РФ, электронные документы равносильны бумажным при наличии квалифицированной цифровой подписи. В настоящее время более 3200 клиентов ПАО «Волгоградэнергосбыт» всех форм собственности перешли на электронный документооборот. Потребители обмениваются с ресурсоснабжающей компанией счетами-фактурами, актами приема-передачи, срочными донесениями и другой документацией по договору энергоснабжения, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.