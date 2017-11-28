|Экономика
|28.11.2017 15:12
Волгоградский ТЭК переходит на «цифру»
По данным комитета ЖКХ и ТЭК администрации Волгоградской области более 700 бюджетных учреждений и администраций муниципальных образований региона запланировали переход на цифровой документооборот при расчетах за электроэнергию до конца 2017 года. Это позволит сократить затраты бюджета на отправку, печать, хранение документов, повысит оперативность предоставления информации в различные инстанции, в том числе и при оказании государственных услуг населению.
«Концепция перехода на электронный документооборот обозначена Правительством РФ как одна из первоочередных задач при реализации курса на цифровизацию экономики России, – отметил генеральный директор ПАО «Волгоградэнергосбыт» Александр Машенцев. – Отрадно, что опыт нашей компании по переводу клиентов на безбумажные технологии отчетности и информационного обмена применим и для бюджетной сферы региона. Со своей стороны мы видим прямой экономический эффект от сотрудничества с администрацией региона и готовы содействовать в реализации совместных проектов в данной сфере».
Известно, что согласно законодательству РФ, электронные документы равносильны бумажным при наличии квалифицированной цифровой подписи. В настоящее время более 3200 клиентов ПАО «Волгоградэнергосбыт» всех форм собственности перешли на электронный документооборот. Потребители обмениваются с ресурсоснабжающей компанией счетами-фактурами, актами приема-передачи, срочными донесениями и другой документацией по договору энергоснабжения, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
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Восемь новых футболистов пополнят ряды "Ротор-Волгоград" зимой. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня заявил...
В рабочем поселке городского типа Даниловка Волгоградской области состоялся митинг против увольнения директора Березовской кадетской школы-интерната Николая Дорофеева. Как сообщает...
Длинное пальто, кеды, ослепительная, хотя и немного усталая улыбка, ведь в самолете попыталась хотя бы немного выспаться – вот такой...
|Аналитика
|28.11.2017 17:46 (Обновлено: 28.11.2017 17:47)
В Волгоградской области субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены более чем 73 тысячам семей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, за январь-сентябрь 2017 года семьи получили около 647,6 миллионов рублей, а среднемесячный размер субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составил 1126 рублей. Кроме того, за январь-сентябрь 2017 г. льготами по оплате жилого помещения и коммунальных услуг воспользовались 506,4 тыс. человек. На эти цели из бюджетов различных уровней выделено 2179,7 млн. рублей (898,3 – млн. рублей из федерального бюджета, 1281,3 – млн. рублей из средств бюджета Волгоградской области и 0,2 млн. рублей за...
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|Расследования
|28.11.2017 17:00
К трем годам условно приговорил Центральный районный суд Андрея Козловского - экс-начальника колонии №26 строгого режима УФСИН, сообщает корреспондент ИА “Высота 102” из зала суда. Дорожный инцидент произошел 14 февраля прошлого года на пересечении улицы Пражской и проспекта Ленина, где на пешеходном переходе была сбита 80-летняя пенсионерка. На престарелую женщину наехала черная “Toyota Land Cruiser”. Пенсионерка получила травмы головы, грудной клетки и ног. Ее доставили в больницу №25. Но врачам спасти ее не удалось. Пожилая волгоградка умерла через день. Внедорожником управлял Козловский. Но на суде он утверждал, что женщину сбила другая машина. Тем не менее суд признал вину бывшего начальника...
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|Экономика
|28.11.2017 16:50
Филиал профильной кафедры «Энергоснабжение, теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция» Института архитектуры и градостроительства ВолгГТУ создан на базе компании «Концессии теплоснабжения», которая активно инвестирует в модернизацию теплового хозяйства Волгограда. Основная цель сотрудничества с учебным заведением - подготовка и привлечение молодых специалистов, их знакомство с технологическими процессами и оборудованием - не только в теории, но и на практике. О том, как будет выстраиваться учебный процесс, в чем его особенности и каковы перспективы трудоустройства - говорилось на встрече со студентами. Подробности - в видеоматериале ИА «Высота 102».
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|Общество
|28.11.2017 16:08 (Обновлено: 28.11.2017 16:45)
Уровень заболевания бешенством животных в Волгоградской области вырос на 200% по сравнению с прошлым годом. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на комитет ветеринарии Волгоградской области, ситуацию с этим заболеванием в регионе оценивают как напряженную. "Так как вирус бешенства циркулирует (обитает) и поддерживается в природной среде грызунами, дикими и безнадзорными животными, профилактировать заболевание очень сложно. В текущем году количество грызунов в 3 раза больше по сравнению с предыдущими годами. Этому способствуют высокие урожаи зерновых культур", - сообщает комитет ветеринарии. Так, с начала года в Волгоградской области зарегистрировано 105 случаев заболевания животных бешенством в 101 неблагополучном пункте. Заболевание...
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|Экономика
|28.11.2017 15:54
Сегодня судья Советского районного суда Владимир Лазаренко отменил свое же решение семилетней давности о сохранении здания магазина по проспекту Университетскому, 62а. Как сообщает ИА «Высота 102», в 2010 году фирма «Альбатрос», принадлежавшая депутату гордумы Сергею Шелкунову, «волшебным» образом смогла узаконить строение, площадь которого заметно приросла после проведенной реконструкции. Примечательным в этой истории является то, что администрация Волгограда о судебном деле 2010 года, по которому она проходила ответчиком, узнала совсем недавно: ни извещений о проведении судебных заседаний, ни копии решения суда в мэрию тогда по таинственным причинам не поступило. Более того, Советский районный суд тогда в принципе не имел...
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|Аналитика
|28.11.2017 14:55 (Обновлено: 28.11.2017 14:56)
В Росстате рассчитали стоимость любимых многими новогодних салатов – «Оливье» и «Сельдь под шубой» для жителей всех регионов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, так, в Волгоградской области для приготовления салата «Оливье» в октябре необходимо купить продуктов на 294,05 рубля. При этом стоимость салата по сравнению с октябрем прошлого года увеличилась на 7,22 рубля. Средняя стоимость «Оливье» в России – 311,83 рубля. Больше всех должны потратить денег на приготовление салата жители Чукотки – здесь новогоднее блюдо обойдется в 525,32 рубля, в Москве это тоже оказалось недешевым делом – 411,53 рубля. В Астрахани хозяйкам придется потратить 305,04 рубля,...
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|Происшествия
|28.11.2017 14:25
На дрова и строительство забора пустил 120 украденных опор воздушных линий связей индивидуальный предприниматель из Клетского района. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, столбы малыми партиями похищались из районного линейно-технического цеха с апреля по октябрь. Полицейские нашли похитителя-рецидивиста. Им оказался 56-летний местный житель. Свою вину он признал. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы за кражу.
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|Общество
|28.11.2017 14:14
Стартовавший для спасения дома от «заваливания» капитальный ремонт второго подъезда №2 по улице Невская вызвал конфликт среди жителей. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», наболевшая для многих тема накануне вновь вызвала ожесточенные споры на встрече жильцов с представителями администрации Волгограда. Напомним, в квартирах, расположенных в угловом подъезде, из-за просадки грунта пошли трещины на стенах и перекрытиях. После обследования дома было принято решение о его реконструкции. Казалось бы, более радостной новости для жителей придумать было трудно. Но оказалось, что предстоящий капремонт, который должен восстановить целостность строения, пришелся не по нраву некоторым жителям....
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|Спорт
|28.11.2017 13:59 (Обновлено: 28.11.2017 13:59)
Суперболельщик с полувековым стажем из Волгограда станет почетным зрителем финальной жеребьевки ЧМ-2018
Суперболельщики из 11 городов-организаторов ЧМ-2018 получили право стать почетными зрителями церемонии финальной жеребьевки чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, которая состоится 1 декабря в Москве. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию пресс-службы FIFA, почетным зрителем от Волгограда станет 71-летняя Ольга Парамонова. Многим поколениям болельщиков города-героя она известна как легендарный диктор Центрального стадиона, где когда-то блистала волгоградская футбольная команда "Ротор". Сейчас на месте старого стадиона построен новый объект - стадион "Волгоград Арена", где летом 2018 года пройдут несколько матчей мирового турнира. В карточке суперболельщика Ольги Парамоновой указано, что ее любимый клуб -...
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|Спорт
|28.11.2017 13:34 (Обновлено: 28.11.2017 13:50)
Семь игроков команды "Ротор-Волгоград" покинули команду. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе клуба, такое решение главный тренер Сергей Павлов озвучил на собрании команды после матча с "Оренбургом". Отметим, что на встрече с журналистами, которая прошла за полчаса до этого собрания, футбольный наставник говорил об отставке девяти игроков. В итоге из “Ротора-Волгограда” ушли голкипер Валерий Поляков, защитники Сергей Колычев, Андрей Кузнецов, полузащитники Роман Концедалов, Виктор Борзых, Артур Рылов и нападающий Иван Столбовой.
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|Политика
|28.11.2017 12:58
Депутат Волгоградской гордумы от «Единой России» Николай Белоус готовится вступить в обязанности директора муниципального унитарного предприятия. Как сообщили ИА «Высота 102» коллеги народного избранника по думскому цеху, уже в начале следующей недели Белоус должен возглавить МУП «Берегоукрепление». На сайте городской думы о Белоусе сообщается, что с 2010 по 2013 год он руководил фирмой «Югстрой». В сентябре 2013-го, напомним, он стал депутатом по списку партии власти. Имеет ли депутат опыт работы в сфере берегоукрепительных работ – неизвестно, но в случае успешного назначения в МУП ему предстоит руководить вопросами «эксплуатации, содержания и ремонта муниципальных гидротехнических сооружений, а также объектов благоустройства»...
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|Экология
|28.11.2017 12:56 (Обновлено: 28.11.2017 12:58)
Интенсивное тление отходов и задымление прилегающих к ликвидируемой в Кировском районе свалке территорий зафиксировали специалисты управления Росприроднадзора по Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, рейд сотрудники управления провели в связи с жалобами жителей. На момент обследования, помимо тления, проверяющие зафиксировали активное движение грузовых автомобилей, вывозящих отходы. В зоне влияния свалки отобраны пробы атмосферного воздуха, результаты лабораторных исследований ожидаются, пояснили в ведомстве. Напомним, к ликвидации токсичной свалки в Кировском районе приступили летом этого года. Конкурс на проведение работ стоимостью 813 миллионов рублей выиграло ООО «ЭкоТехСервис». К этой организации у общественников, работающих в сфере экологии, возникало немало вопросов: от...
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|Происшествия
|28.11.2017 12:29
16-летнему подростку, собиравшемуся обменять награды своего прадеда на электронную сигарету, может грозить до трех месяцев ареста. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Недавно подросток из Советского района разместил в интернете объявление об обмене нескольких медалей на курительное устройство. В скором времени на его след вышли правоохранители, которые проводили проверку по этому факту. Выяснилось, что госнаграды достались волгоградцу в наследство от умершего несколько лет назад прадеда. У несостоявшегося вейпера изъяли медали «Жукова», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран Труда», а также книжку «Награжденного орденом Отечественной...
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|Общество
|28.11.2017 12:17 (Обновлено: 28.11.2017 12:18)
На водоемах Волгоградской области завершается сезон навигации. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону, на Волго-Донском судоходном канале и Цимлянском водохранилище она завершилась в понедельник, 27 ноября. На Волгоградском водохранилище навигация закрывается с 30 ноября, а на реке Волга (ниже плотины ГЭС) - с 8 декабря. В этой связи, напоминает МЧС, использование водных объектов для плавания маломерных судов на судоходных водоёмах разрешается с открытия до закрытия навигации. На несудоходных водоемах – после спада паводковых вод до ледостава с введением ограничений в соответствии с Правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах...
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|Культура
|28.11.2017 11:56 (Обновлено: 28.11.2017 11:57)
2 декабря с 9.00 до 16.00 в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится уникальная выставка собрания монет из фондов музея. Коллекция будет представлена публике впервые и только на один день. Выставка приурочена к ежегодному празднику – Дню банковского работника, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе музея-заповедника. В 2016 году музею-заповеднику «Старая Сарепта» на постоянное хранение была передана уникальная коллекция нумизматики территориальным отделом города Волгограда управления Минкультуры России по Южному федеральному округу, Северо-Кавказскому федеральному округу и Крымскому федеральному округу. Коллекция содержит 16.529 монет из 120 стран мира разных эпох. Экспозиция особенно интересна тем, что она включает в себя монеты экзотических стран и денежные...
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