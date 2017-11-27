|Общество
|28.11.2017 09:30
В Волгоградской области семье погорельцев вернули тепло, свет и воду
Прокуратура отстояла право семьи из Светлоярского района, лишившейся жилья в результате пожара, на достойные условия проживания в жилом помещении маневренного фонда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, в феврале 2016 года постановлением администрации Светлоярского муниципального района данная семья была признана нуждающейся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма. В мае этого года администрация района предоставила погорельцам жилое помещение маневренного фонда. Однако в квартире отсутствовало хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, электричество, условия проживания были ненадлежащими, что послужило основанием для обращения пострадавших в прокуратуру района.
Проверка показала, что в жилом помещении, предоставленном семье для временного проживания, поставка коммунальных ресурсов была приостановлена в связи с образовавшейся задолженностью по оплате коммунальных услуг у предыдущего нанимателя, газовое оборудование и система электроснабжения находились в ненадлежащем техническом состоянии. В адрес главы района было внесено представление, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения устранены. В настоящее время семья обеспечивается коммунальными услугами в полном объеме, а в квартире проведен косметический ремонт.
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Восемь новых футболистов пополнят ряды "Ротор-Волгоград" зимой. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня заявил...
В рабочем поселке городского типа Даниловка Волгоградской области состоялся митинг против увольнения директора Березовской кадетской школы-интерната Николая Дорофеева. Как сообщает...
Длинное пальто, кеды, ослепительная, хотя и немного усталая улыбка, ведь в самолете попыталась хотя бы немного выспаться – вот такой...
|Общество
|28.11.2017 14:14
Стартовавший для спасения дома от «заваливания» капитальный ремонт второго подъезда №2 по улице Невская вызвал конфликт среди жителей. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», наболевшая для многих тема накануне вновь вызвала ожесточенные споры на встрече жильцов с представителями администрации Волгограда. Напомним, в квартирах, расположенных в угловом подъезде, из-за просадки грунта пошли трещины на стенах и перекрытиях. После обследования дома было принято решение о его реконструкции. Казалось бы, более радостной новости для жителей придумать было трудно. Но оказалось, что предстоящий капремонт, который должен восстановить целостность строения, пришелся не по нраву некоторым жителям....
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|Спорт
|28.11.2017 13:59 (Обновлено: 28.11.2017 13:59)
Суперболельщик с полувековым стажем из Волгограда станет почетным зрителем финальной жеребьевки ЧМ-2018
Суперболельщики из 11 городов-организаторов ЧМ-2018 получили право стать почетными зрителями церемонии финальной жеребьевки чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, которая состоится 1 декабря в Москве. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию пресс-службы FIFA, почетным зрителем от Волгограда станет 71-летняя Ольга Парамонова. Многим поколениям болельщиков города-героя она известна как легендарный диктор Центрального стадиона, где когда-то блистала волгоградская футбольная команда "Ротор". Сейчас на месте старого стадиона построен новый объект - стадион "Волгоград Арена", где летом 2018 года пройдут несколько матчей мирового турнира. В карточке суперболельщика Ольги Парамоновой указано, что ее любимый клуб -...
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|Спорт
|28.11.2017 13:34 (Обновлено: 28.11.2017 13:50)
Семь игроков команды "Ротор-Волгоград" покинули команду. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе клуба, такое решение главный тренер Сергей Павлов озвучил на собрании команды после матча с "Оренбургом". Отметим, что на встрече с журналистами, которая прошла за полчаса до этого собрания, футбольный наставник говорил об отставке девяти игроков. В итоге из “Ротора-Волгограда” ушли голкипер Валерий Поляков, защитники Сергей Колычев, Андрей Кузнецов, полузащитники Роман Концедалов, Виктор Борзых, Артур Рылов и нападающий Иван Столбовой.
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|Политика
|28.11.2017 12:58
Депутат Волгоградской гордумы от «Единой России» Николай Белоус готовится вступить в обязанности директора муниципального унитарного предприятия. Как сообщили ИА «Высота 102» коллеги народного избранника по думскому цеху, уже в начале следующей недели Белоус должен возглавить МУП «Берегоукрепление». На сайте городской думы о Белоусе сообщается, что с 2010 по 2013 год он руководил фирмой «Югстрой». В сентябре 2013-го, напомним, он стал депутатом по списку партии власти. Имеет ли депутат опыт работы в сфере берегоукрепительных работ – неизвестно, но в случае успешного назначения в МУП ему предстоит руководить вопросами «эксплуатации, содержания и ремонта муниципальных гидротехнических сооружений, а также объектов благоустройства»...
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|Экология
|28.11.2017 12:56 (Обновлено: 28.11.2017 12:58)
Интенсивное тление отходов и задымление прилегающих к ликвидируемой в Кировском районе свалке территорий зафиксировали специалисты управления Росприроднадзора по Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, рейд сотрудники управления провели в связи с жалобами жителей. На момент обследования, помимо тления, проверяющие зафиксировали активное движение грузовых автомобилей, вывозящих отходы. В зоне влияния свалки отобраны пробы атмосферного воздуха, результаты лабораторных исследований ожидаются, пояснили в ведомстве. Напомним, к ликвидации токсичной свалки в Кировском районе приступили летом этого года. Конкурс на проведение работ стоимостью 813 миллионов рублей выиграло ООО «ЭкоТехСервис». К этой организации у общественников, работающих в сфере экологии, возникало немало вопросов: от...
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|Происшествия
|28.11.2017 12:29
16-летнему подростку, собиравшемуся обменять награды своего прадеда на электронную сигарету, может грозить до трех месяцев ареста. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Недавно подросток из Советского района разместил в интернете объявление об обмене нескольких медалей на курительное устройство. В скором времени на его след вышли правоохранители, которые проводили проверку по этому факту. Выяснилось, что госнаграды достались волгоградцу в наследство от умершего несколько лет назад прадеда. У несостоявшегося вейпера изъяли медали «Жукова», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран Труда», а также книжку «Награжденного орденом Отечественной...
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|Общество
|28.11.2017 12:17 (Обновлено: 28.11.2017 12:18)
На водоемах Волгоградской области завершается сезон навигации. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону, на Волго-Донском судоходном канале и Цимлянском водохранилище она завершилась в понедельник, 27 ноября. На Волгоградском водохранилище навигация закрывается с 30 ноября, а на реке Волга (ниже плотины ГЭС) - с 8 декабря. В этой связи, напоминает МЧС, использование водных объектов для плавания маломерных судов на судоходных водоёмах разрешается с открытия до закрытия навигации. На несудоходных водоемах – после спада паводковых вод до ледостава с введением ограничений в соответствии с Правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах...
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|Культура
|28.11.2017 11:56 (Обновлено: 28.11.2017 11:57)
2 декабря с 9.00 до 16.00 в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится уникальная выставка собрания монет из фондов музея. Коллекция будет представлена публике впервые и только на один день. Выставка приурочена к ежегодному празднику – Дню банковского работника, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе музея-заповедника. В 2016 году музею-заповеднику «Старая Сарепта» на постоянное хранение была передана уникальная коллекция нумизматики территориальным отделом города Волгограда управления Минкультуры России по Южному федеральному округу, Северо-Кавказскому федеральному округу и Крымскому федеральному округу. Коллекция содержит 16.529 монет из 120 стран мира разных эпох. Экспозиция особенно интересна тем, что она включает в себя монеты экзотических стран и денежные...
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|Экономика
|28.11.2017 11:51
Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области заказал работы по содержанию первого пускового комплекса первой очереди мостового перехода через Волгу в 2018-2020 годах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на эти мероприятия выделено более 335 миллионов рублей. Исполнитель должен будет содержать в нормальном состоянии и поддерживать технический уровень и эксплуатационное состояние искусственных сооружений, дорог, транспортных развязок, съездов и подходов к ним, электроосвещения для безопасного проезда, а также систем водоотвода и очистки сточных вод, помещения диспетчерских служб и видеонаблюдения. В частности, исполнители будут следить за работой наружных осветительных установок, не допуская наличие перегоревших светильников, вести...
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|Экология
|28.11.2017 11:50 (Обновлено: 28.11.2017 11:52)
Больше десятка административных производств возбуждено в отношении ООО "Росстройинвест" за загрязнение в городе Ленинске почвы и воздуха отходами. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, прокурорская проверка была проведена по многочисленным жалобам жителей города на загрязнение атмосферного воздуха в жилой зоне городского поселения в результате деятельности предприятия, осуществляющего переработку нефтепродуктов и нефтесодержащих отходов. Проверка проводилась с привлечением специалистов и специализированных лабораторий. Выявлены многочисленные нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха, сброса отходов на почву, осуществления производственного контроля, промышленной безопасности при эксплуатации технического оборудования. Установлены факты загрязнения земель нефтепродуктами, а также нарушение сроков платы за негативное воздействие...
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|Происшествия
|28.11.2017 10:40
Полицейские пресекли работу борделя в частном секторе Дзержинского района, который работал под видом бани-сауны. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, по подозрению в организации и занятии проституцией оперативники задержали пятерых мужчин в возрасте от 26 лет до 61 года и пятерых женщин в возрасте от 27 до 38 лет, одна из которых является гражданкой Нигерии, приехавшей в Волгоград для обучения. Подозреваемые сознались в содеянном и пояснили, что каждый из них выполнял свои функции: один предоставлял помещение сауны, другой – привозил жриц любви в условное место, другие занимались приглашением клиентов. В отношении мужчин возбуждено уголовное...
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|Культура
|28.11.2017 10:08 (Обновлено: 28.11.2017 10:13)
Заместителем председателя комитета культуры Волгоградской области назначена Оксана Маргиани, сообщает ИА «Высота 102». Сегодня нового заместителя руководителя ведомства представили сотрудникам. Ранее Оксана Маргиани трудилась в должности заместителя директора, начальника службы информационных программ ГТРК «Волгоград-ТРВ», а также имеет опыт руководящей работы в учреждении культуры города Сочи.
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|Происшествия
|28.11.2017 09:42
42-летняя женщина погибла в ДТП в Калаче-на-Дону. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, авария произошла накануне днем на улице Ленина. Водитель грузовика “Volvo” с полуприцепом-рефрижератором поворачивал налево, но не справился с управлением и врезался в автобусную остановку. Женщина, находившаяся внутри, погибла на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело, водитель задержан. Следователи будут ходатайствовать о его заключении под стражу.
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|Происшествия
|28.11.2017 09:06
Более 14,5 кг черной икры обнаружили сотрудники полиции в автобусе, следующем по маршруту "Астрахань-Москва". Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, автобус был остановлен для проверки на посту ДПС в Городищенском районе инспекторами областного отдельного батальона дорожно-патрульной службы. Деликатес был расфасован в пол-литровые пластиковые емкости, упакованные в коробку. В общей сложности инспекторы изъяли 29 банок общей массой более 14,5 килограммов. 40-летний водитель не смог предъявить полицейским документы на перевозимый груз, а также объяснить происхождение и предназначение товара. Владельца груза среди пассажиров также не оказалось. Икра отправлена на экспертизу.
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|Расследования
|27.11.2017 20:08
Любопытное судебное разбирательство инициировала администрация в отношении фирмы бывшего депутата Волгоградской гордумы. Как сообщает ИА «Высота 102», завтра в Советском районном суде назначено рассмотрение заявления мэрии об отмене заочного решения суда от 30 сентября 2010 года о сохранении здания магазина, расположенного на остановке «Колледж нефти и газа» в Советском районе. Сооружение принадлежит ООО «Альбатрос», учредитель которого - Сергей Шелкунов. На момент выигранного судебного дела он являлся полноправным членом представительного собрания города-героя. Советский райсуд в 2010 году заочным решением узаконил реконструкцию здания магазина, в результате которой его полезная площадь увеличилась на целую трехкомнатную квартиру – с 325 квадратных метров...
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В Волгоградской области семье погорельцев вернули тепло, свет и воду 2
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