В Волгоградской области семье погорельцев вернули тепло, свет и воду

Прокуратура отстояла право семьи из Светлоярского района, лишившейся жилья в результате пожара, на достойные условия проживания в жилом помещении маневренного фонда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, в феврале 2016 года постановлением администрации Светлоярского муниципального района данная семья была признана нуждающейся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма. В мае этого года администрация района предоставила погорельцам жилое помещение маневренного фонда. Однако в квартире отсутствовало хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, электричество, условия проживания были ненадлежащими, что послужило основанием для обращения пострадавших в прокуратуру района.

Проверка показала, что в жилом помещении, предоставленном семье для временного проживания, поставка коммунальных ресурсов была приостановлена в связи с образовавшейся задолженностью по оплате коммунальных услуг у предыдущего нанимателя, газовое оборудование и система электроснабжения находились в ненадлежащем техническом состоянии. В адрес главы района было внесено представление, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения устранены. В настоящее время семья обеспечивается коммунальными услугами в полном объеме, а в квартире проведен косметический ремонт.



