7 главных фактов о «чешском чуде» – ŠKODA KODIAQ

ŠKODA KODIAQ, первый 7-местный внедорожник чешской компании, празднует одну победу за другой – он стал автомобилем 2017 года во многих странах, включая родную Чехию. Почему автомобиль, только выйдя на рынок, уже успел собрать внушительное количество наград и титулов? Какие 24 помощника для водителя смогла внедрить в свой внедорожник чешская компания? Об этих и других неизвестных фактах ŠKODA KODIAQ рассказали читателям ИА «Высота 102» в компании «Волга-Раст-Октава», официальном дилере ŠKODA.





1. ŠKODA KODIAQ получил 29 наград и титулов.













Практически сразу после презентации нового автомобиля в ноябре 2016 года британское издание Top Gear присудило ŠKODA KODIAQ награду в номинации «Лучший автомобиль для больших семей». Автомобиль поразил экспертов наличием семи посадочных мест, самым большим багажником в классе внедорожников, возможностью буксировки прицепа в 2,5 тонны, более 30-ю решениями концепции Simply Clever («умные решения») и оснащением автомобиля 24 системами помощи при вождении. Помимо этого в копилке нового чешского внедорожника две награды Red Dot (одна из самых престижных мировых премий) за выдающийся дизайн и 29-я по счету награда от экспертов популярного немецкого журнал AUTO TEST.





2. KODIAQ – лидер по габаритам в своем классе.













ŠKODA KODIAQ, относящийся к классу внедорожников, по внешним параметрам превосходит своих прямых конкурентов. Это справедливо не только по отношению к наружным размерам, но и к внутреннему пространству авто: у KODIAQ самая большая колесная база в классе – 2791 мм, и высота от сиденья до потолка для задних пассажиров – 1048 мм. Базовый объем багажного отделения для 5-местной версии – 635л (1980 л – максимальный объем, если сложить задние сиденья).





3. KODIAQ - это первый семиместный внедорожник ŠKODA.

Автомобиль может быть оборудован тремя рядами сидений – одно переднее и два задних. Последний задний ряд при необходимости складывается, и образуется ровный пол. Средний ряд кресел можно сдвинуть вперед на 18 см, если требуется перевезти крупногабаритный груз. Трехзонная климатическая установка обеспечивает комфортную температуру в салоне.





4. 24 помощника водителя в ŠKODA KODIAQ

Чешские инженеры оснастили новый внедорожник богатым набором электронных систем и устройств помощи: ассистент парковки авто с прицепом, системы помощи при подъеме в гору и отслеживания слепых зон, передние и задние партроники и т.д.

Управлять машиной в узких местах поможет система кругового обзора, которая включает: вывод на дисплей в салон информации о происходящем вокруг авто в режиме реального времени, изображение дороги впереди машины (особенно актуально при езде по бездорожью), отображение дороги от передней точки машины под прямым углом (если необходимо выехать из узкой улицы).

Система Маневр Ассист может автоматически остановить двигающийся задним ходом автомобиль, если будет обнаружено препятствие.





5. ŠKODA KODIAQ – самый умный автомобиль в семействе чешского производителя.













Инженеры и дизайнеры разместили в KODIAQ более 30 «умных решений» из категории Симпли Клевер. Они характеризуют заботу компании ŠKODA о водителях и пассажирах в своем новом внедорожнике.

• Спальный пакет. Комфортный внедорожник предполагает длительный поездки, и, скорее всего, пассажирам захочется поспать в машине. Для них специалисты предусмотрели фиксацию головы пассажира в подголовниках KODIAQ с помощью специальных откидных боковин, в спальном пакете предусмотрено теплое одеяло.

• Пластиковая защита дверей. ŠKODA KODIAQ – это первый автомобиль, у которого в базе предлагается защита кромки двери от повреждения. В городских условиях тесных парковок во дворах это особенно актуально.

• Выдвижной фаркоп. Это решение позволяет при необходимости использовать прицеп весом до 2,5 тон. Из багажника можно быстро как выдвинуть, так и убрать фаркоп.

• Отсек для зарядки смартфона. В ŠKODA KODIAQ есть беспроводная зарядка телефона, для этого достаточно положить его в специальный отсек.

• Система цифрового усиления голоса. Усиливает голос с помощью штатных динамиков автомобиля, что облегчает общение водителя и пассажиров во время движения.

Помимо перечисленных решений Simply Clever в ŠKODA KODIAQ размещено множество полезных приспособлений, как в самом салоне, так и в багажном отделении.





6.ŠKODA CONNECT- он-лайн информирование о ситуации на дороге.













Мультимедийная система ŠKODA CONNECT – информационный центр автомобиля KODIAQ. Поможет с поиском нужного маршрута, заранее предупредит о пробках на дороге впереди, подскажет, где искать заправку в незнакомой местности.





7. Победы в сравнительных тест-драйвах

Проведенные сравнительные тест-драйвы различными специализированными автомобильными журналами, сайтами и телевизионными передачами показывают преимущества ŠKODA KODIAQ по сравнению с конкурентами.

В июле 2017 года известный российский журнал «За рулем» провел сравнительный тест-драйв автомобилей ŠKODA KODIAQ, Volkswagen Tiguan, Ford Kugaи Nissan X-Trail. При подсчете итоговых баллов чешский внедорожник уверено выиграл у своих конкурентов. Особенно были отмечены следующие преимущества KODIAQ: эргономика водительского кресла, комфортный салон, хорошие показатели динамики автомобиля, отличный тяговитый двигатель и многое другое.

Для того, чтобы сесть за руль ŠKODA KODIAQ и на собственном опыте убедиться в уникальных качествах чешского внедорожника, запишитесь на тест-драйв у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по телефону: +7 (8442) 55-23-55



