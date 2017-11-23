Восемь новых футболистов пополнят ряды "Ротор-Волгоград" зимой. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня заявил главный тренер Сергей Павлов. Сложное положение волгоградской команды, зависшей на последней строчке турнирной таблицы, стало главной темой сегодняшней пресс-конференции, которая прошла на стадионе "Трактор". Отметим, что по итогам сезона, пять замыкающих турнирную таблицу команд потеряют свое место в ФНЛ и вернутся во второй дивизион. Отвечая на вопрос о нынешнем положении, Сергей Павлов напомнил, что ранее ему приходилось преодолевать и более серьезные отрывы по очкам. Главный тренер уверен, что ситуацию драматизировать не нужно, так как все еще можно исправить. "Сейчас для...