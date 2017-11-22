Волгоград применит опыт Москвы в обработке зимних улиц жидким реагентом

В Волгограде этой зимой проведут эксперимент по обработке дорог жидкими реагентами, как это делают в Москве. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной дорожному строительству в регионе, руководитель департамента городского хозяйства администрации Волгограда Виталий Земцов. По его словам, в качестве жидкого реагента будет применяться бишофит, который производится в Волгограде. Такая возможность появилась у города в связи с закупкой новой дорожно-уборочной техники. Представители профильных областного и городского комитетов отчитались также о результатах масштабного дорожного ремонта, который проводился и в регионе, и в городе-герое. Так, с 2014 года дорожными работами было охвачено около 1,5 тысячи километров автотрасс. В области построено 39 асфальтированных дорог к селам и шести объектам сельхозпроизводства. В Волгограде отремонтировали 250 километров дорог. Среди масштабных объектов – ремонт первой, второй и третьей продольных магистралей, строительство нулевой магистрали, шоссе Авиаторов. В следующем году в Волгограде продолжится ремонт других улиц, в частности, Героев Тулы, что позволит разгрузить этот участок трассы, используемый и общественным транспортом, и транзитным. Особое внимание уделялось последнее время качеству дорожного покрытия, которое контролируют и подрядчик, и заказчик, а также общественники. Так, по словам Веры Зубихиной, директора Волгоградского независимого центра экспертиз, например, даже внутри дворов ремонт дорог сейчас выполняется на должном уровне. Виталий Земцов, в свою очередь, рассказал об опыте «воспитания» подрядчиков, которые не спешат убирать демонтированные бордюры. «Мы выписали за это штрафов на сумму более 3 миллионов рублей, и только после этого нас, наконец, услышали», - рассказал глава департамента.



