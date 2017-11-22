|Экономика
|22.11.2017 16:00
Волгоград применит опыт Москвы в обработке зимних улиц жидким реагентом
В Волгограде этой зимой проведут эксперимент по обработке дорог жидкими реагентами, как это делают в Москве. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной дорожному строительству в регионе, руководитель департамента городского хозяйства администрации Волгограда Виталий Земцов. По его словам, в качестве жидкого реагента будет применяться бишофит, который производится в Волгограде. Такая возможность появилась у города в связи с закупкой новой дорожно-уборочной техники. Представители профильных областного и городского комитетов отчитались также о результатах масштабного дорожного ремонта, который проводился и в регионе, и в городе-герое. Так, с 2014 года дорожными работами было охвачено около 1,5 тысячи километров автотрасс. В области построено 39 асфальтированных дорог к селам и шести объектам сельхозпроизводства. В Волгограде отремонтировали 250 километров дорог. Среди масштабных объектов – ремонт первой, второй и третьей продольных магистралей, строительство нулевой магистрали, шоссе Авиаторов. В следующем году в Волгограде продолжится ремонт других улиц, в частности, Героев Тулы, что позволит разгрузить этот участок трассы, используемый и общественным транспортом, и транзитным. Особое внимание уделялось последнее время качеству дорожного покрытия, которое контролируют и подрядчик, и заказчик, а также общественники. Так, по словам Веры Зубихиной, директора Волгоградского независимого центра экспертиз, например, даже внутри дворов ремонт дорог сейчас выполняется на должном уровне. Виталий Земцов, в свою очередь, рассказал об опыте «воспитания» подрядчиков, которые не спешат убирать демонтированные бордюры. «Мы выписали за это штрафов на сумму более 3 миллионов рублей, и только после этого нас, наконец, услышали», - рассказал глава департамента.
Сын фронтовика из Азербайджана встретился в Волгограде с русской женщиной, спасшей его отца от смерти в Сталинграде
Программа "Взгляд с Высоты": В Волгограде "зарыли" в песок мечты будущих чемпионов
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Автор песни «Дядя Вова», клип на которую вызвал широкий общественный резонанс, дал ИА «Высоте 102» эксклюзивное интервью. Вячеслав Антонов...
|Общество
|22.11.2017 17:09 (Обновлено: 22.11.2017 17:10)
Судебные приставы в Красноармейском районе произвели арест железнодорожных путей необщего пользования, принадлежащих волгоградской организации в счет погашения долга. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в УФССП по региону. Однако реализовывать имущество не пришлось, должник оплатил задолженность, чтобы пути оставались на прежнем месте. Речь идет о долге в 1,5 миллиона рублей, который стал причиной судебного разбирательства между двумя организациями Волгограда. Являясь должником по исполнительному производству, добровольно организация крупный долг не погашала. В результате принятых мер был наложен арест на железнодорожные пути необщего пользования, протяженностью около 90 погонных метров. Спустя некоторое время задолженность, а также исполнительский сбор в размере 103 тысяч рублей...
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|Происшествия
|22.11.2017 17:05
Сотрудники полиции города Курска устанавливают местонахождение 26-летней жительницы Волгоградской области, подозреваемой в мошенничестве. Об этом говорится на официальном сайте МВД по Курской области, сообщает ИА «Высота 102». Злоумышленница сдала в один из ломбардов Курска дорогую бижутерию, позиционируя её как золотые украшения. За позолоченные медные цепочки, кольца и браслеты получила почти 60 тысяч рублей. Сотрудники ломбарда при проведении повторной проверки заложенного имущества выявили подделки и обратились в полицию. Злоумышленница в настоящий момент не задержана и объявлена в федеральный розыск. Следствие имеет основания полагать, что девушка могла совершить несколько аналогичных преступлений и в соседних регионах. Если вина подозреваемой будет доказана, за мошенничество...
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|Происшествия
|22.11.2017 16:29 (Обновлено: 22.11.2017 16:34)
Депутат Волгоградской областной думы Геннадий Мурылев сегодня был признан банкротом. Начата процедура реализации его имущества, сроком в четыре месяца. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области. Заседание суда по рассмотрению результатов процедуры назначено на 12 марта 2018 года. Напомним, что сумма долга, которую кредиторы требуют от Геннадия Мурылева, составляет более 7 миллиардов 267 миллионов рублей. Напомним, в 2015 году судебные приставы пытались взыскать с Геннадия Мурылева более 1,5 миллиарда рублей. Это был долг по кредиту завода "ЖБИ №1", гендиректором которого являлся Мурылев. В 2013 году суд Центрального района обратил взыскание на именные акции ОАО "ВЗ...
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|Расследования
|22.11.2017 15:58
Директор муниципального автономного учреждения "Проектно-архитектурное бюро" Владимир Сыч осужден к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей за получение взятки за подписание актов приемки работ по ремонту крыш многоквартирных домов в Урюпинске по программе капремонта. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение облсуда, Сыч также лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением строительного надзора и контроля сроком на 1 год. Он взят под стражу в зале суда. Стоит отметить, что ранее ему было назначено наказание в виде 8-миллионного штрафа, но прокуратура обжаловала приговор. По материалам дела, между МАУ "Проектно-архитектурное бюро"...
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|Общество
|22.11.2017 15:04
Депутаты Волгоградской гордумы предложили перенести срок вступления в силу своего же решения о выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Волгограда, должности муниципальной службы Волгограда, и лицам, замещавшим должности в местных органах государственной власти и управления Волгограда с 1 января 2018 года на 1 января 2019 года. Как говорится в проекте решения, который находится на рассмотрении в КСП Волгограда, причина – в недостаточности средств бюджета Волгограда на его реализацию, - сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект. Согласно финансово-экономическому обоснованию, в случае принятия проекта решения, экономия бюджетных средств в 2018 году составит свыше 164 млн рублей. Как...
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|Общество
|22.11.2017 14:35
Нерадостным выдался недавно прошедший юбилей Великой Октябрьской революции для жителей дома №7 по ул. Пушкина города Урюпинск Волгоградской области. За сто лет, которые прошли с тех пор, и в мире, и в стране много что изменилось. И только двухэтажный дом, возведенный в революционное лихолетье, время никак не затронуло. Видимо, именно так считают местные чиновники, которые не признают аварийным здание с печками в квартирах и с одной цивилизованной коммунальной услугой – электроснабжением. Уличный туалет, отсутствие воды и газового отопления – вот все прелести проживания в таком строении. Как рассказала ИА «Высота 102» жительница этого дома – ровесника революции –...
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|Происшествия
|22.11.2017 13:56
Сегодня на улице Колосовой в Кировском районе произошел несчастный случай, в результате которого переломы получила 74-летняя женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, водитель автобуса «Волгабас» маршрута №2 высадил пассажиров на остановке «503-й квартал», затем закрыл двери и начал трогаться от остановки. В это время в заднюю дверь автобуса, которая неплотно закрылась, попыталась вбежать пенсионерка, однако упала и попала под правое заднее колесо машины. В настоящее время она госпитализирована в медицинское учреждение с переломами. Подробности произошедшего и степень вины...
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|Экономика
|22.11.2017 13:15
Подходит к завершению первый этап строительства Разгуляевского канализационного коллектора. В настоящее время на участке рядом с ТРК «Европа Сити Молл» осуществляются работы по подключению коммуникаций в существующий шахтный коллектор диаметром 2500 мм. Здесь же сооружается специальная железобетонная камера. С ее помощью стеклопластиковые трубы будут примыкать к шахтному коллектору. Подробнее о ходе работ ИА «Высота 102» рассказал руководитель управления проектирования ООО «Концессии водоснабжения» Александр Кочелев: «Мы находимся возле камеры К-42, являющейся точкой подключения новых сетей в существующий канализационный коллектор. На данный момент специалистами ведется комплекс монолитно-бетонных мероприятий и выставляется арматура. После выполнения этого комплекса работ будет произведена...
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|Расследования
|22.11.2017 12:45 (Обновлено: 22.11.2017 14:09)
В Волгограде оставили неизменным приговор одному из супругов-похитителей ребенка в Ростовской области
Нашумевшее на всю страну дело супругов Павловых из Чернышковского района, которые похитили ребенка в Ростовской области, чтобы скрыть гибель приемного сына, сегодня рассмотрела апелляционная инстанция Волгоградского областного суда. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", жалобу на приговор подал глава семейства Андрей Павлов. Мужчина надеялся, что в вышестоящей инстанции ему смягчат наказание. Но этого не произошло. Напомним, что в сентябре этого года приговором Чернышковского райсуда Павлов, который обвинялся в похищении ребенка, был осужден к 6 годам колонии строгого режима, а его жена Наталья получила 7 лет колонии общего режима. Женщину также признали виновной в оставлении ребенка в...
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|Телекурьер
|22.11.2017 12:24
"Не любо!": В Волгоградской области казаки на митинге выразили недоверие главе района из-за отставки директора школы
В рабочем поселке городского типа Даниловка Волгоградской области состоялся митинг против увольнения директора Березовской кадетской школы-интерната Николая Дорофеева. Как сообщает ИА «Высота 102», около 100 человек, жителей станицы Березовской, городского округа Михайловка и хутора Сидоры приехали в Даниловку, чтобы поддержать уже бывшего директора, проработавшего на этом посту 18 лет. Многодетные родители, ветераны, представители казачьих общин потребовали от главы района Сергея Токарева отменить его решение об увольнении Николая Дорофеева, так как без него «школа пропадет». По словам участников митинга, дети плакали, узнав, что Николай Дорофеев, которого обожали ученики, больше не будет руководить школой, в которой, как рассказали родители, царили порядок и...
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|Общество
|22.11.2017 11:56
Муниципальное предприятие «ВПАТП №7», в чьем ведении сейчас находится парковка у железнодорожного вокзала Волгограда, без лишнего шума изменило временной период бесплатной стоянки, сообщает ИА «Высота 102». Те самые 5 минут, которыми «козыряла» мэрия в июне 2016 года, когда парковка перестала принадлежать коммерсантам, теперь передумали «дарить» автомобилистам. 20 бесплатных минут без лишнего шума снова стали скромными 15-ю. Вопрос решили, аккуратно заклеив цифры на информационном стенде. Ранее пресс-служба городской администрации в своих релизах делала упор именно на дешевизну стоянки у Привокзальной площади, хотя на деле тарифы оказались такими же, как на коммерческих парковках. Единственным отличием муниципальной парковки от...
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|Общество
|22.11.2017 11:15
Жители Колхозной Ахтубы - более 60 законопослушных семей – у которых чиновники грозились изъять землю, на которых построены жилые дома, получили уведомления о снятии ареста на их земельные участки. Как сообщили ИА «Высота 102» ахтубинцы, документы пришли из управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области. «Первый шаг сделан, - говорит один из собственников дома и земельного участка Игорь Чернявский. - Теперь мы ждем еще одно долгожданное решение – об отзыве наших дел из Среднеахтубинского суда». Напомним, информагентство не раз рассказывало в своих публикациях о ситуации, в которой оказались люди. Конфликт разразился после того, как...
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|Происшествия
|22.11.2017 11:05 (Обновлено: 22.11.2017 11:07)
Уголовное дело возбуждено в отношении двоих жителей Волгоградской области, задержанных в Среднеахтубинском районе за незаконную добычу водных биологических ресурсов запрещенным способом. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, запрещенные орудия лова - рыболовные сети, а так же резиновая надувная лодка и мешок с рыбой частиковых пород в количестве 209 штук, мужчины перевозили в автомобиле ВАЗ-2101, который был остановлен для проверки. Установлено, рыбу они выловили в ерике Верблюд в 1,5 км от города Краснослободск. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная с применением способов массового истребления водных...
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|Здравоохранение
|22.11.2017 10:25
В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области опровергли информацию о превышении естественного гамма-фона на территории региона, связанного с загрязнением атмосферного воздуха радиоактивным изотопом рутений-106. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, на территории Волгоградской области в сентябре – октябре 2017 года управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области проведен анализ полученных результатов от Волгоградского ЦГМС (Росгидромета), в результате чего установлено, что максимальные уровни объемной активности рутения-106 в атмосферном воздухе в 200 и более раз меньше допустимой планки, что не представляет угрозы для здоровья населения. По результатам информационно-измерительной системы надзора за радиационной обстановкой территории Волгоградской области показатели мощности...
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|Газетный киоск
|22.11.2017 09:55
Газета «Коммерсант», 21 ноября 2017 года, в сокращении. Концерн «Калашников» решил заняться грузоперевозками зерна в Волго-Каспийском, Азово-Черноморском и Средиземноморском бассейнах. Об этом пишет сегодня «Коммерсант». Для этого концерн построит восемь сухогрузов грузоподъемностью до 7000 тонн и создаст своего оператора — Волго-Донскую судоходную компанию. В строительство судов компания вложит 10 млрд руб., проект рассчитан до 2022 г. Это поможет сельхозпроизводителям Южного и Приволжского федеральных округов «существенно увеличить объемы экспорта и снизить издержки на транспортировку при долгосрочных контрактах, - сообщает издание. ...
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22 ноября 16:00
Волгоград применит опыт Москвы в обработке зимних улиц жидким реагентом 9
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