|Политика
|21.11.2017 21:38
Оскандалившейся народной избраннице Волгоградской гордумы грозит исключение из фракции «Единой России»
Фракции «Единой России» в Волгоградской гордуме настоятельно рекомендовано принять меры ответственности в отношении одного из депутатов за неподобающее поведение. Как сообщил ИА «Высота 102» неавторизованный источник в партийном думском объединении, сегодня на совещании с участием регионального партийного руководства и городских народных избранников от партии власти обсуждалась скандальная история вокруг Ольги Толоконниковой – члена фракции «ЕР» в представительном собрании. Напомним, сегодня народная избранница была уволена с должности директора МКУ «Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда». По сведениям информагентства, Толоконникова, с которой судебные приставы не первый год пытаются взыскать 1,7 млн рублей долгов, могла препятствовать принудительному взысканию со своей заплаты непогашенной задолженности. Фамилия депутата не единожды фигурировала и в других скандальных историях.
В ходе партийного совещания прозвучало, что поступки депутата гордумы, избранного от «Единой России» и входящего в состав фракции, носят дискредитирующий характер и могут негативно отразиться на репутации регионального отделения партии в целом. Отметим, что партбилета «ЕР» Толоконникова не имеет. Тем не менее, в самое ближайшее время фракция «ЕР» в городской думе должна разобраться в ситуации и сделать соответствующие выводы. Не исключено, что госпоже Толоконниковой могут указать на выход из думского объединения. Остальным представителям думского большинства данная история, вероятно, должна напомнить о том, принадлежность к партии власти – это не только привилегии, но и определенная ответственность.
Сын фронтовика из Азербайджана встретился в Волгограде с русской женщиной, спасшей его отца от смерти в Сталинграде
Программа "Взгляд с Высоты": В Волгограде "зарыли" в песок мечты будущих чемпионов
Автор спетой волгоградскими кадетами песни «Дядя Вова» Вячеслав Антонов: «Я написал о том, что думает народ!"
Они встретились не просто как...
В сегодняшней программе: жители одного из дворов Кировского района Волгограда не дождутся, когда компания-подрядчик выполнит свои обязательства и построит для...
Автор песни «Дядя Вова», клип на которую вызвал широкий общественный резонанс, дал ИА «Высоте 102» эксклюзивное интервью. Вячеслав Антонов...
|Аналитика
|21.11.2017 20:04
«Высота 102 ТВ»: На юбилей единственной в Волгограде военной кафедры прилетел начальник ракетных войск страны
Смотрите сегодня в программе: в Волгоградской области откроют дополнительные пункты по сбору подписей граждан в поддержку проведения регионального референдума о выборе часового пояса. Незаконный оборот оружия: сотрудники ФСБ нашли у жителя Волгограда много взрывчатки, боеприпасов и огнестрельного оружия. От потребителей и курьеров до основных получателей прибыли: торговцев синтетическими наркотиками вычислили по «цепочке» и задержали в Дзержинском районе Волгограда. 15 тысяч офицеров за 50 лет: единственная оставшаяся в Волгограде военная кафедра уже полвека готовит офицерские кадры для Вооруженных сил страны. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00...
Прочитана: 10574 раз
|Общество
|21.11.2017 17:03 (Обновлено: 21.11.2017 18:10)
Административное производство за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ) возбуждено в отношении одного из заместителей управления Росприроднадзора по Волгоградской области. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, такое решение принято по результатам проверки действующего законодательства. Установлено, что в территориальное управление Росприроднадзора в августе этого года поступило обращение главы Дубовского района по вопросу слива канализационных стоков в залив Пичуга реки Волга. "Управлением не только не было принято оперативных мер по прекращению сброса неочищенных стоков в реку Волга, но и заволокичено рассмотрение жалобы", - сообщил Гасанов. Так, ответ на обращение был направлен спустя 46...
Прочитана: 6613 раз
|Расследования
|21.11.2017 16:42
Тракторозаводский районный суд Волгограда взыскал 75 тысяч рублей с ОАО «Российские железные дороги» в пользу родственников погибшего мужчины, тогда как требовали они 1 миллион рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, с иском о возмещении моральных страданий, причиненных в связи со смертью родного им человека, в суд обратились мать, сестра, жена и дочь мужчины, который погиб 30 апреля 2017 года на 2 пикете 4 км железнодорожных станций Донская-ст. Мариновка Приволжской железной дороги, расположенной в Калачевском районе. Он был смертельно травмирован тепловозом. По результатам проведенной проверки следователем вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.263 УК...
Прочитана: 1739 раз
|Общество
|21.11.2017 16:32
Сенсорный киоск с регулируемой мультимедийной панелью и презентацией Волгоградской области в стилистике ЧМ-2018 заказан на средства бюджета Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость контракта – почти полмиллиона рублей. Программная «начинка» киоска должна включать в себя экран выбора языка, экран приветствия, а также рубрикатор с такими темами, как Волгоградская область, Волгоград, достопримечательности, программа подготовки к ЧМ-2018, стадион, фестиваль болельщиков ФИФА, история футбола, послы ЧМ-2018, символика ЧМ-2018, волонтеры и т.д.. Панель должна будет отображать не только текстовую информацию, но и фотографии, а также видео и анимацию.
Прочитана: 1914 раз
|Расследования
|21.11.2017 15:46
Сегодня Центральный районный суд Волгоград признал 52-летнего Араза Гусейнова виновным в покушении на дачу взятки в особо крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, Гусейнова приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В судебном заседании установлено, что в апреле этого года подсудимый передал другому лицу денежные средства в размере 5 млн рублей в качестве взятки якобы для передачи должностным лицам СУ СК России по области за оказание содействия в решении вопроса о прекращении уголовного дела в отношении нескольких лиц. Вину в совершенном преступлении подсудимый признал. Уголовное дело в отношении Гусейнова было...
Прочитана: 4608 раз
|Общество
|21.11.2017 15:26 (Обновлено: 21.11.2017 16:59)
Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится 14 декабря 2017 года в 12 часов дня по московскому времени, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный сайт Кремля. Объявлено, что президентский департамент аккредитации и брифингов управления пресс-службы и информации начинает приём заявок от журналистов на участие в пресс-конференции. Фото kremlin.ru
Прочитана: 2016 раз
|Политика
|21.11.2017 15:25
Сегодня депутат Волгоградской гордумы Ольга Толоконникова уволена с поста директора МКУ «Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда». Как сообщил источник ИА «Высота 102» в муниципальном учреждении, на минувшей неделе руководитель получила выговор от вышестоящего начальства за препятствие принудительному удержанию с собственной зарплаты долгов по кредитам. Соответствующие документы от судебных приставов в МКУ поступали. Однако дальше канцелярии они, видимо, не двигались. Напомним, как передавало информагентство, депутат городской думы Ольга Толоконникова, задекларировавшая в прошлом году 13 млн рублей дохода, является злостной неплательщицей. В отношении нее с февраля 2016 года судебными приставами возбуждено пять производств...
Прочитана: 11417 раз
|Экономика
|21.11.2017 15:19
Объем поступлений в консолидированный бюджет РФ от налогоплательщиков Волгоградской области за 10 месяцев текущего года составил 131,4 млрд рублей, что на 122,1% или 23,8 млрд рублей больше аналогичного периода 2016 года. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в УФНС России по Волгоградской области. Традиционно итоги работы за январь-октябрь налоговые органы подводят к своему профессиональному празднику, который отмечается сегодня, 21 ноября. Так, День работника налоговых органов Российской Федерации налоговая служба Волгоградской области встречает с хорошими показателями. Растут не только объемы поступления налогов в бюджеты всех уровней. После передачи налоговым органам функции администрирования страховых взносов отмечается и увеличение поступлений страховых взносов на...
Прочитана: 864 раз
|Общество
|21.11.2017 14:48
Работа по сбору подписей за проведение референдума о выборе часового пояса в регионе станет еще активнее - в Волгоградской области открывают дополнительные пункты по работе с гражданами. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня было заявлено на встрече инициативной группы с советом Общественной палаты региона. Промежуточные результаты, озвученные на встрече, пока скромные: на сегодняшний день, начиная с 16 ноября, удалось собрать 2931 подпись из необходимых 38 тысяч. Сделать это нужно до 13 декабря. Подписи затем доставят в облизбирком, который должен их проверить. После завершения этой процедуры документы направят в областную думу, которая и объявит дату голосования. В ближайшие дни...
Прочитана: 1892 раз
|Борьба с коррупцией
|21.11.2017 14:18
За предоставление недостоверных сведений о полученных доходах и имуществе за 2016 год в Волгограде привлечены к ответственности 38 муниципальных служащих. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, нарушения антикоррупционного законодательства были выявлены прокуратурой Волгограда по итогам проверки. В соответствии с действующим законодательством отдельные категории муниципальных служащих обязаны ежегодно предоставлять в установленном порядке сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Аналогичные сведения должны предоставляться в отношении супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Однако проверка показала, что в некоторых декларациях были занижены сведения о полученных доходах, отсутствовали данные о наличии отдельных объектов имущества. Так, руководитель одного...
Прочитана: 4858 раз
|Здравоохранение
|21.11.2017 14:05
За минувшую неделю в Волгоградском областном перинатальном центре родились неживыми двое младенцев, их матери до сих пор находятся в реанимации. Обе роженицы поступили в медучреждение после длительного запоя. Как сообщила ИА «Высота 102» главный врач перинатального центра №2 Татьяна Веровская, подобных случаев с госпитализацией запойных беременных женщин становится больше и этот сигнал тревожит. Так, одна из пациенток 28 лет, ребенок которой скончался, на учете по беременности не состояла, и более того – не имеет паспорта. В перинатальный центр женщина на 35-ой неделе беременности поступила после пятидневного запоя. Спасти малыша, по словам Татьяны Веровской, уже было невозможно – медики констатировали внутриутробную...
Прочитана: 5149 раз
|Расследования
|21.11.2017 13:31
Члены преступной группы, причастные к незаконной деятельности по распространению на территории региона синтетических наркотиков, задержаны в ходе спецоперации, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию ГУ МВД России по Волгоградской области. Задержание произошло в Дзержинском районе Волгограда при силовой поддержке полицейского отряда специального назначения «Гром». В автомашине, принадлежащей одному из задержанных, были обнаружены более 200 свертков с наркотическим синтетическим веществом, 10 сотовых телефонов и свыше 20 банковских карт. По данным оперативников, задержанные вели торговлю наркотиками на территории Волгограда, Волжского и Камышина. Мелкооптовые партии и розничные дозы они оставляли в тайниках, так называемых «закладках», координаты которых...
Прочитана: 2451 раз
|Общество
|21.11.2017 13:20
Депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко: нужно прекратить травлю школьника из ЯМАО и задать вопросы его учителям
Детали организации поездки ямальских школьников в Германию намерена выяснить у министра образования РФ Ольги Васильевой депутат Госдумы Анна Кувычко. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на копию депутатского запроса, выступление девятиклассника о «невинности» солдат вермахта и «тяжелых условиях плена» парламентарий считает некорректным и вызывающим возмущение. Вместе с тем, депутат от Волгоградской области считает, что «делать незрелого юношу главным виновником одиозного выступления было бы неправильно», «следует прекратить его травлю» и адресовать целый ряд вопросов его педагогам, а также тем, кто организовывал поездку. «Очевидно, что визиты с такой социально значимой целью не должны оставаться без контроля учреждений образования», - отметила в...
Прочитана: 1361 раз
|Происшествия
|21.11.2017 12:58
Сегодня на территории Ладожского вокзала г. Санкт-Петербурга был задержан 29-летний гражданин России – житель Волгоградской области. Об этом говорится на официальном сайте управления на транспорте Северо-Западного федерального округа, сообщает ИА «Высота 102». Установлено, что гражданин три года скрывался от суда за сбыт и пересылку наркотических и психотропных веществ. В настоящее время он арестован и будет передан инициатору розыска – МВД по Волгоградской области. Инкриминируемая ему статья предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.
Прочитана: 2444 раз
|Аналитика
|21.11.2017 12:42
Эксперты Общероссийского народного фронта совместно с Минприроды России подготовили «Экологический рейтинг российских городов – 2017» на основе данных, представленных органами власти крупных муниципальных образований на территории всех регионов страны. Как сообщили ИА «Высота 102» в ОНФ, Волгоград расположился практически в конце списка, на 55 месте экорейтинга. «Такое низкое место недопустимо для нашего города-героя. На мой взгляд, такая позиция Волгограда в рейтинге определена за счет двух параметров - текущее состояние «зеленого щита», а также результаты проекта ОНФ «Генеральная уборка», показавшие достаточно большое количество несанкционированных свалок и полигонов. Если мы подтянем эти два параметра, если будут предприняты безотлагательные действия в...
Прочитана: 1296 раз
21 ноября 21:38
21 ноября 20:04
21 ноября 17:03
21 ноября 16:42
21 ноября 16:32
21 ноября 15:46
21 ноября 15:25
21 ноября 14:48
21 ноября 14:18
21 ноября 13:31
21 ноября 13:20
21 ноября 11:47
21 ноября 11:29
Политика
21 ноября 21:38
21 ноября 15:25
20 ноября 17:00
20 ноября 11:37
17 ноября 11:10
15 ноября 16:25
15 ноября 15:06
10 ноября 19:37
10 ноября 14:09
10 ноября 10:30
8 ноября 20:24
2 ноября 11:53
2 ноября 08:24
30 октября 10:44
30 октября 10:27
28 октября 18:44
27 октября 08:00
25 октября 10:24
22 октября 11:01
20 октября 05:48
19 октября 21:36
17 октября 14:01
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 21 Ноября, Вт
Волгоград
Малооблачно, температура 5..7 С, давление 741..743 мм рт.ст., ветер Восточный, 3 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
21 Ноября, Вт
|1 $
|59.2746 руб.
|1 €
|69.6654 руб.
|1 GBP
|78.4914 руб.
|1 CHF
|59.8854 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 17499
Просмотров: 15287
Просмотров: 8865
Сын фронтовика из Азербайджана встретился в Волгограде с русской женщиной, спасшей его отца от смерти в Сталинграде
Просмотров: 8362
В Волгоградской области с участием депутатов, героев и генералов стартовали торжества в честь юбилейной даты войны
Просмотров: 8104
Просмотров: 7389
Просмотров: 6768
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +53 / 2-
Рекомендации: +53 / 7-
Сын фронтовика из Азербайджана встретился в Волгограде с русской женщиной, спасшей его отца от смерти в Сталинграде
Рекомендации: +47 / 6-
Рекомендации: +46 / 6-
Рекомендации: +44 / 2-
Рекомендации: +42 / 6-
Рекомендации: +42 / 1-
В Волгоградской области с участием депутатов, героев и генералов стартовали торжества в честь юбилейной даты войны
Рекомендации: +42 / 12-
Рекомендации: +41 / 9-