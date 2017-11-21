



Фракции «Единой России» в Волгоградской гордуме настоятельно рекомендовано принять меры ответственности в отношении одного из депутатов за неподобающее поведение. Как сообщил ИА «Высота 102» неавторизованный источник в партийном думском объединении, сегодня на совещании с участием регионального партийного руководства и городских народных избранников от партии власти обсуждалась скандальная история вокруг Ольги Толоконниковой – члена фракции «ЕР» в представительном собрании. Напомним, сегодня народная избранница была уволена с должности директора МКУ «Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда». По сведениям информагентства, Толоконникова, с которой судебные приставы не первый год пытаются взыскать 1,7 млн рублей долгов, могла препятствовать принудительному взысканию со своей заплаты непогашенной задолженности. Фамилия депутата не единожды фигурировала и в других скандальных историях.





В ходе партийного совещания прозвучало, что поступки депутата гордумы, избранного от «Единой России» и входящего в состав фракции, носят дискредитирующий характер и могут негативно отразиться на репутации регионального отделения партии в целом. Отметим, что партбилета «ЕР» Толоконникова не имеет. Тем не менее, в самое ближайшее время фракция «ЕР» в городской думе должна разобраться в ситуации и сделать соответствующие выводы. Не исключено, что госпоже Толоконниковой могут указать на выход из думского объединения. Остальным представителям думского большинства данная история, вероятно, должна напомнить о том, принадлежность к партии власти – это не только привилегии, но и определенная ответственность.



