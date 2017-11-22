



Нерадостным выдался недавно прошедший юбилей Великой Октябрьской революции для жителей дома №7 по ул. Пушкина города Урюпинск Волгоградской области. За сто лет, которые прошли с тех пор, и в мире, и в стране много что изменилось. И только двухэтажный дом, возведенный в революционное лихолетье, время никак не затронуло. Видимо, именно так считают местные чиновники, которые не признают аварийным здание с печками в квартирах и с одной цивилизованной коммунальной услугой – электроснабжением. Уличный туалет, отсутствие воды и газового отопления – вот все прелести проживания в таком строении. Как рассказала ИА «Высота 102» жительница этого дома – ровесника революции – Татьяна Малахова, первый этаж дома, окна которого сравнялись с землей, уже признали аварийным и некоторое время назад людей расселили в новое жилье. А вот на втором этаже столетнего дома жить, по версии районных чиновников, можно. Межведомственная комиссия на основе экспертизы, проведенной ООО «Центркран», отказалась признать дом аварийным и «посоветовала» ему капитальный ремонт. При этом эксперты признали наличие многочисленных дефектов здания, в том числе строительных конструкций дома, а состояние проводки и электрических щитов – аварийным! Отсутствие же водопровода и канализированных уборных, как отмечено в заключении, вполне даже допускается в поселениях, где отсутствуют централизованные инженерные сети. Однако, в целом отметив безопасность дома для проживания, эксперты заявили о необходимости проведения газового отопления и холодного водоснабжения на второй этаж. Каким образом чиновники хотят реанимировать дом, половина которого уже признана аварийной, ведомо, вероятно, только им.

Между тем, собственница квартиры №14 Татьяна Малахова обратилась в центр независимых судебных экспертиз с просьбой провести обследование ее жилища, расположенного на втором этаже, и результаты этого исследования показали, что состояние квартиры не соответствует нормам технических регламентов. Тем не менее выводы этой экспертизы на решение межведомственной комиссии не повлияли.





После очередной бесплодной попытки доказать местным чиновникам невозможность проживания в полуаварийном доме, Татьяна Малахова готовит документы для обращения в суд с просьбой признать решение межведомственной комиссии об отказе признания дома аварийным незаконным. «Если власти собираются выполнить рекомендации этой комиссии и экспертов, то в дом, половина которого уже признана непригодной для проживания, надо провести газ, воду, устранить другие дефекты, поменять проводку. В какие колоссальные затраты это обойдется, можно только представить, если вообще можно будет провести тот же газ в полуаварийное здание. По-моему мнению, никто капитально ремонтировать дом не собирается. Чиновники ждут, чтобы отсюда разбежались последние жильцы, и тогда проблема сама собой «рассосется», - считает Татьяна.

Надо сказать, что в Урюпинске не все дома – ровесники революции – дожили до наших дней. Так, в этом году в столице российской провинции расселили дом 1917 года постройки на улице Чапаева, 45. Он был признан аварийным до 1 января 2012 года. Еще один дом такого же года постройки на улице Красноармейской, 12, согласно информации, опубликованной на сайте фонда ЖКХ, должен будет расселен в 2018 году, он «рассыпался» уже после 1 января 2012 года.

Неужто половине дома №7 по ул. Пушкина придется встретить очередной юбилей революции в статусе жилого здания? Ответы на эти вопросы жильцы надеются получить в суде.



