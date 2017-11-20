Для Волгограда покупают электропоезда общей стоимостью 1 миллиард рублей









Четыре электропоезда переменного тока будут закуплены для работы в Волгограде во время проведения матчей чемпионата мира по футболу, сообщает ИА «Высота 102». Как сообщил сегодня во время визита на железнодорожный вокзал Волгограда начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев, контракты на покупку ЭПЗД подписаны сегодня. "Это вложения, инвестиционные средства порядка миллиарда рублей", - уточнил он. Сегодня начальник Приволжской железной дороги и губернатор Волгоградской области осмотрели работы по реконструкции вокзального комплекса к ЧМ-2018. В настоящее время здесь производится вынос "зоны безопасности" из здания вокзала на территорию Привокзальной площади - для этой цели здесь монтируют павильоны. Параллельно идет монтаж ограждений "зоны безопасности", работы по замене наружных и внутренних инженерных коммуникаций, реконструкция пассажирских платформ. Рабочие укладывают новое брусчатое покрытие, устанавливают современную систему освещения. На второй и третьей платформах устанавливают грузоподъемные механизмы для маломобильных пассажиров, укладывают тактильную плитку.