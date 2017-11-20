Детский центр «Рассвет» - в тройке лидеров по организации летнего отдыха юных волгоградцев в 2017 году





Оздоровительный центр «Рассвет», которому уже более 40 лет оказывает финансовую поддержку волгоградский «КАУСТИК», по оценке экспертов, детей и их родителей стал призёром смотра-конкурса организаций отдыха и оздоровления детей Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в нынешнем году областной смотр-конкурс стартовал в начале летней оздоровительной кампании и завершился в конце октября. Итоговые оценки качества организации детского отдыха сложились из мнений профессиональных экспертов, а также детей и их родителей, которые могли оставить свои отзывы и «лайки» на специально созданном в сети Интернет сайте. В результате работы членов конкурсной комиссии и «народного голосования» детский оздоровительный центр (ДОЦ) «Рассвет» вошёл в тройку лучших организаций отдыха и оздоровления детей Волгоградской области в 2017 году.

В июле этого года ДОЦ «Рассвет» отметил 40-летие с момента открытия первой смены. Все эти годы работу одного из лучших детских оздоровительных центров региона обеспечивает из собственных средств волгоградский «КАУСТИК». Сегодня в «Рассвете», который расположен в живописном уголке Даниловского района, - обновлённые корпуса, жилые комнаты, столовая, санузлы, новый бассейн. Ежегодно с июня по август в центре отдыхают дети сотрудников предприятий группы компаний «НИКОХИМ», а также приезжают школьники и воспитанники социальных учреждений из города Волжский, Светлоярского, Жирновского, Дубовского, Даниловского, Котовского и других районов области. Всего за 40 лет в «Рассвете» отдохнуло более 90 тысяч детей.



