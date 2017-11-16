Группа наркоторговцев из Волгограда и Украины оказалась на скамье подсудимых









От 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения грозит группе наркоторговцев, в составе которой были жители Волгограда и гражданин Украины. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, пятеро человек в возрасте от 21 года до 42 лет обвиняются в незаконном сбыте наркотических средств организованной группой в крупном размере. Следствием установлено, что с февраля по ноябрь 2016 года они занимались сбытом синтетических наркотиков на территории Волгограда. Всех участников преступной группы задержали в период с ноября по март прошлого года. В общей сложности у них было изъято более 3 килограммов синтетических наркотиков.

















В ходе расследования уголовного дела было допрошено более 40 свидетелей, проведено более 90 судебных экспертиз. В отношении всех обвиняемых лиц была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, трое из них вину в содеянном признали. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.



