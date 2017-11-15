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Экономика
 15.11.2017 14:13

Губернатор Волгоградской области посетил микрорайон «Долина» и поздравил счастливых новоселов



Строительство крупнейшего в Волгоградской области микрорайона «Долина» идет активными темпами: возводятся новые дома, растет количество жителей. Не так давно свое новоселье в «Долине» отметили Владимир и Наталья Макаренко. В июне у семьи родился первенец, а вскоре они уже въехали в новую благоустроенную квартиру, которую купили по жилищному сертификату в рамках реализации программы расселения жильцов, пострадавших при взрыве дома по проспекту Университетскому.



«Квартира хорошая, уютная, нам здесь все нравится, – не скрывает своей радости глава семейства Владимир. – Для нас было сюрпризом, что прямо под окнами нашей новой квартиры высажена целая аллея деревьев, смотрится очень красиво. Наша семья благодарна всем, кто помогал нам с выбором квартиры, с оформлением жилищного сертификата».



На днях счастливых новоселов посетил глава Волгоградской области Андрей Бочаров. Он вручил семьям подарки и ознакомился с ходом работ по строительству и благоустройству микрорайона «Долина». Увиденным глава региона остался доволен.
«Каждая молодая волгоградская семья мечтает о такой комфортабельной квартире, – отметил Андрей Бочаров. – Сегодня мы побывали в квартире, осмотрели благоустроенный микрорайон. Видно, его благоустройство выполнено не просто для галочки, а для людей, чтобы люди здесь жили. Мы ориентируемся на такие масштабные инфраструктурные проекты. Они дают хороший синергетический эффект». 
В ходе поездки Андрей Бочаров также ознакомился с ходом строительства в микрорайоне современной школы на 1000 мест. Новое учебное заведение откроет свои двери для первых учеников уже 1 сентября 2018 года и станет одной из лучших в Волгоградской области. 
«Развитие всей необходимой инфраструктуры нового микрорайона является приоритетом в нашей работе, – прокомментировал руководитель проекта «Долина» Руслан Любушкин. – Кроме новой школы, в микрорайоне активными темпами идет возведение детского сада на 240 мест, строятся новые дороги. Недавно был открыт благоустроенный пешеходный бульвар, который уже стал любимым местом отдыха жителей. И работа в этом направлении продолжается: скоро в микрорайоне появятся отделение почты и продуктовый магазин».



Убедиться лично в преимуществах жизни в современном микрорайоне «Долина», можно записавшись на экскурсии по телефону 51-11-15

Справка. 
Масштабную застройку современного микрорайона «Долина» осуществляет федеральная инвестиционно-строительная компания «Запад». Проектом предусматривается возведение более двух миллионов квадратных метров жилья, а к 2030 году население микрорайона будет составлять 80 тысяч человек. 

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Осужденный за подстрекательство юрист штаба Навального в Волгограде лишился статуса адвокатаКомментарии13
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