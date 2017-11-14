В Волгограде водитель переложил вину за ДТП на “угонщика”

Желая избежать наказания за устроенное им ДТП, волгоградец заявил об угоне его машины. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, 35-летний житель Советского района, управляя своим автомобилем «ВАЗ-2115», нарушил правила дорожного движения и столкнулся с иномаркой. Водитель отечественной легковушки скрылся с места аварии. Желая уйти от ответа, мужчина заявил в полицию о похищении его авто еще до столкновения. Он оценил свой ущерб, нанесенный “угонщиком-нарушителем”, более чем в 100 тысяч рублей.

Но в ходе проверки выяснилось, что никакого угона не было. Волгоградец сознался в обмане. И теперь ему грозит до двух лет тюрьмы за заведомо ложный донос. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.