В Волгограде «Сбербанк» не готов расстаться с залоговым имуществом «Парка Европейского» по сходной для нового застройщика цене







Условия, выставленные «Сбербанком» по продаже залогового имущества фирмы «Орион», не устраивают потенциального застройщика ЖК «Парк Европейский». Как заявил сегодня на встрече с обманутыми дольщиками жилого комплекса заместитель руководителя инспекции госстройнадзора по региону Роман Касьянов, кредитной организации предлагалось реализовать залоговое имущество за 100 млн рублей, сообщает ИА «Высота 102». При таком варианте компания «Пересвет-Регион-Дон» могла рассмотреть возможность совместного завершения строительства и ЖК «Доминант», и «Парка Европейского». Однако «Сбербанк» выставил свою цену – 500 млн. «Экономический анализ этого предложения показал его нерентабельность – застройщик уйдет в минус. Поэтому сейчас решается вопрос по достройке этих жилых комплексов отдельно. Во многом ситуация с достройкой «Парка Европейского» зависит именно от решения вопроса со «Сбербанком». В настоящее время мы ведем с ним переписку. Пока вопрос окончательно не решен, надеемся на положительное разрешение», - заключил Касьянов. Главная сложность объекта, по словам Касьянова, в низкой степени готовности строений. Только один дом готов на 60%, остальные 12 - не более 10%. Напомним, недавно стало известно о том, что еще один долгострой скандально известной компании «Орион» - ЖК «Доминант» - достроит группа компаний «Пересвет-Юг».





Обманутые дольщики «Парка Европейского» напомнили заместителю руководителя инспекции госстройнадзора о том, что три строящихся дома из 13, по которым заключались договоры долевого участия, застрахованы. Роман Касьянов пояснил, что страховой случай возникнет только после признания «Ориона» банкротом и введения в отношении него процедуры конкурсного производства. Однако на сегодняшний день в рамках арбитражного дела о банкротстве застройщик находится только под наблюдением. Касьянов настоятельно рекомендовал дольщикам обращаться в арбитражный суд с тем, чтобы успеть включиться в реестр кредиторов.

Одна из менее сложных, «бытовых» проблем, озвученных дольщиками на сегодняшней встрече – отсутствие охраны на заброшенной стройке. Замок на воротах, по словам граждан, периодически срывается, после чего с объекта исчезают стройматериалы. Депутаты облдумы, присутствовавшие на встрече, пообещали обсудить вопрос обеспечения наблюдения за недостроем с руководством администрации Волгограда.

Напомним, по факту исчезновения денег дольщиков ЖК «Парк Европейский» расследуется уголовное дел. Под стражей находится Федор Кифишин, сотрудник головного офиса компании «Квартстрой Премьер». Фигурантами уголовного дела также являются директор местного филиала ООО «УК «Квартстрой» Евгения Красильникова и гендиректор ООО «Орион» (одновременно «Квартстрой-ВГ») Евгений Карпушов. Последнего дольщики требуют заключить под стражу - соответствующее коллективное обращение граждане на встрече передали зампредседателя облдумы, лидеру реготделения «Единой России» Сергею Горнякову. Именно он, по мнению дольщиков, должен помочь с направлением в суд ходатайства об изменении Карпушову меры пресечения.







