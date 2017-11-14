Житель Волгоградской области осужден на 2,5 года за участие в войне на стороне исламистов в Сирии





Сегодня Волжский городской суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима местного жителя, который воевал в Сирии на стороне ИГИЛ - запрещенной в России организации. Как сообщили ИА "Высота 102" в суде, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке. Расследование уголовного дела осуществлялось органами УФСБ России по Волгоградской области.

По материалам дела, в декабре 2013 года волжанин, руководствуясь идеями исламского терроризма, принял решение выехать в Сирию. Вместе со своей семьей он добрался железнодорожным транспортом на Украину, затем самолетом - в Турцию, где, минуя на автомобиле турецко-сирийскую границу, оказался в провинции Сирии, находившейся под контролем противостоящих правительству вооруженных группировок. Вступив с января 2014 года в ряды одной из них, он был обеспечен огнестрельным оружием и боеприпасами и до апреля 2014 года принимал активное участие в охране и патрулировании подконтрольных территорий, нападениях на правительственные войска Сирийско-Арабской республики. Он покинул территорию Сирии и уехал в Турцию в апреле 2014 года в связи с полученным ранением. Позже он перебрался в Азербайджан, где и был спустя 2 года задержан сотрудниками правоохранительных органов данного государства, с последующей экстрадицией в РФ. Подсудимый в ходе рассмотрения дела полностью признал вину, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.



