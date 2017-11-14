На трассе «Волгоград-Астрахань» в туман рейсовый автобус вылетел в кювет: пострадали 3 человека





Астраханские полицейские проводят проверку по факту ДТП с рейсовым автобусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Астраханской области, ДТП случилось в Ахтубинском районе на 203-м километре трассы «Волгоград - Астрахань». Водитель автобуса «Volvo», следовавшего из Ростова, не справился с рулевым управлением и совершил съезд с дороги в правый кювет. Авария произошла в неблагоприятных погодных условиях, связанных с туманом.

По предварительным данным в результате ДТП пострадали 3 человека. 70-летняя женщина получила ушибы поясничного отдела позвоночника. Аналогичная травма и ушиб грудной клетки диагностированы у 69-летнего мужчины. 31-летний пассажир получил сотрясение головного мозга. Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Всего в салоне автобуса находилось 17 человек.



