Ушла из жизни Тамара Ивановна Карпова, автор известной надписи на Мамаевом кургане «За нашу Советскую Родину – СССР». Каждый год, в канун Дня Победы, в течение более 20 лет, она выделяла из своей скромной пенсии деньги и покупала краски и кисти. Здесь, на Мамаевом кургане, похоронены ее отец, прошедший Великую Отечественную, и родной дядя, который навеки остался молодым: ему было всего 18 лет, когда он погиб, сражаясь за Сталинград.

Как сообщил ИА «Высота 102» депутат Волгоградской облдумы Михаил Таранцов, Тамара Ивановна была истинным патриотом сталинградской земли, который остро переживал за неудачи и искренне радовался победам», - сказал Михаил Таранцов. В последнем разговоре с журналистом информагентства перед празднованием Дня победы в этом году она призналась, что очень переживает, что по состоянию здоровья не могла обновить надпись, и она не только потеряет блеск, но и вообще исчезнет. «Несмотря на то, что такой страны, как Советский Союз, давно уже нет, - повторяла она - это - наша история. Мы были великой страной и победили в Великой Отечественной войне, потому что вместе сражались за русские березы и святую советскую землю».

Светлая память.

Напомним, в настоящее время по запросу депутата Таранцова комитет государственной охраны объектов культурного наследия взял под личный контроль состояние надписи на ступенях лестничного марша главной высоты России. Недавно она была обновлена сотрудниками музея-панорамы «Сталинградская битва» с применением технологий, способствующих ее длительному сохранению.