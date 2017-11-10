В Волгограде увековечат память заслуженного энергетика и уникального человека

На фасаде здания «Гидрострой» на проспекте имени Ленина, 15, появится мемориальная доска в память о заслуженном энергетике Российской Федерации Анатолии Ивановиче Ефимове. С ходатайством выступили филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания юга» - «Волгоградэнерго» и администрация Центрального района Волгограда. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в КСП Волгограда, где рассматривался проект решения «Об утверждении Положения об увековечении памяти выдающихся граждан, событий и организаций в городе-герое Волгограде». Расходы по проектированию, изготовлению и установке мемориальной доски и обязательства по содержанию и обеспечению ее сохранности возьмут на себя волгоградские энергетики.

Анатолия Ефимова на предприятии называют человеком-эпохой: из 78 лет своей жизни 57 отдал любимой профессии. В Сталинград приехал после войны, в 1949 году, и начал свой трудовой путь с электротехника на СталГРЭС. Более 16 лет возглавлял РЭУ «Волгоградэнерго», под его руководством вступили в строй ТЭЦ-3, крупнейшая в Европе Волжская ТЭЦ-2, велось интенсивное развитие оросительных систем, развивались, реконструировались ранее построенные энергетические предприятия, строились десятки станций и подстанций, а линии электропередач протянулись во все самые отдаленные уголки Волгоградский области, - рассказали информагентству на предприятии. «Это был уникальнейший человек, профессионал с большой буквы, который щедро делился своими знаниями с другими. Он написал несколько научных монографий, по которым многие учатся и сегодня. Знал и общался со многими министрами– от Алексея Косыгина до Виктора Черномырдина. Именно такие люди, как Ефимов, делали все для развития нашей страны», - подчеркнули в пресс-службе.