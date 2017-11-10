В Волгограде правнуки победителей фашизма спели на Мамаевом кургане о главе государства







Кадеты полицейских классов средней школы №44 Волгограда записали в студии патриотическую песню и снялись в клипе. Такое предложение им сделала депутат Государственной думы от Волгоградской области Анна Кувычко, которая вместе с ребятами приняла участие в творческом эксперименте. Автор песни – музыкант-любитель из Москвы Вячеслав Антонов.

Съемки клипа проходили в студии звукозаписи и на Мамаевом кургане. Стоя на главной высоте России, правнуки защитников Сталинграда спели о мощи и славе нашего государства и готовности защитить ее рубежи в случае опасности. Отнюдь не детский текст песни в детских устах приобретает особый смысл и подтекст.



