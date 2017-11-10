В Советском районе Волгограда торговцы нелегального рынка воспротивились принудительному сносу





Коммерсанты с нелегального рынка на проспекте Университетском в Волгограде устроили потасовку в ответ на прибывшую для сноса объекта спецтехнику. Как сообщает ИА «Высота 102», торговцы собрались толпой у входа в торговые ряды и устроили скандал. Одного из зачинщиков стычки полиция уже доставила в райотдел.

Сегодня МБУ «ЖКХ Советского района» намерено осуществить принудительный демонтаж 30 строений, которые с июня текущего года размещены на муниципальном земельном участке вне закона. Договор с собственником рынка – ООО «Альбатрос» - в первый летний месяц был расторгнут. После чего владелец объекта всяческими путями затягивал процесс сноса павильонов, работа которых продолжала приносить доходы. Точку в судебных тяжбах Советский райсуд поставил 8 ноября, отказав «Альбатросу» в признании незаконным распоряжении администрации йрайона о принудительном демонтаже строений. Учредителем данной фирмы является депутат прошлого созыва Волгоградской городской думы Сергей Шелкунов.

Согласно договору аренды земельного участка, который действовал между муниципалитетом и ООО «Альбатрос» с 2006 года, на данной территории должен был находиться рынок. Но скопление разномастных павильонов и прилавков, торговали всем подряд, начиная от мясной продукции и заканчивая нижним бельем, требованиям законодательства явно не удовлетворяло, что и стало одной из причин для разрыва договорных отношений. Внешний вид объектов также не соответствует требованиям времени: «базар» в стиле 90-х годов давно не украшает центральную часть Советского района. Власти района за последние месяцы провели ряд встреч с предпринимателями, которым были предложены на выбор несколько торговых площадок. Одна из них абсолютно новая, расположенная по-соседству с так называемым Петровским рынком.

В эти минуты торговцы приступили к сбору вещей и подготовке оборудования к вывозу. Один из павильонов уже начали демонтировать сами владельцы. Присоединятся ли к добровольному сносу остальные коммерсанты или в ход пойдет муниципальная техника - пока неизвестно.