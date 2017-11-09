



В Советском районе Волгограда памятник Ленину встретил 100-летие революции в постыдном виде. Снимок монумента, расположенного возле комплекса культуры и отдыха Советского района (бывший ДК Петрова), корреспондент ИА «Высота 102» сделал сегодня утром. Сама фигура вождя выглядит свежо – ее обновили в прошлом году, а вот постамент пришел в запустение. Краска облупилась, свисает лохмотьями по всему периметру бетонного основания. О торжествах, гремевших всего пару дней назад в городе под эгидой КПРФ, на «месте жительства» памятнику Владимиру Ильичу за исключением скромных букетиков цветов ничего не напоминает: прилегающая территория заросла сорной травой, асфальт изрезали трещины.





Ровно год назад ремонт все того же мемориала стал поводом для громкой судебной тяжбы, затеянной на тот момент кандидатом в депутаты гордумы, председателем Советского райкома КПРФ Андреем Анненко. Он требовал признать предвыборной агитацией приведение в порядок монумента, которое оплатил его соперник на выборах от «Единой России». Коммунист намеревался таким образом отменить регистрацию оппонента от партии власти. Однако усилия оказались тщетными – суд не встал на сторону заявителя. Дополнительные выборы депутата Волгоградской гордумы по Советскому округу №17 Андрей Анненко своему «обидчику» с треском проиграл. Комментируя тогда «Высоте 102» ситуацию с плачевным состоянием монумента до ремонта, господин Анненко дал понять, что намерение привести его в порядок у коммунистов было. Однако, по его словам, «отремонтировать памятник, который не стоит на балансе в областном комитете КПРФ, не так просто». Не смогли изыскать такую возможность последователи главного идеолога революции и к 100-летию Великого Октября.



