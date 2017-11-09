В Волгограде СОБР "Вектор" отмечает свою 24-ю годовщину

Свою 24-ю годовщину со дня образования отмечает сегодня волгоградский СОБР «Вектор». Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе областного управления Росгвардии, специальный отряд быстрого реагирования был создан в городе на Волге в 1993 году. За почти четверть века работы на счету бойцов спецподразделения тысячи успешных операций, сотни задержанных преступников. На СОБР возлагают особо сложные задачи, связанные с задержанием вооруженных преступников, захватом и ликвидацией бандформирований. Офицеры «Вектора» несут неусыпную службу не только на территории Волгоградской области, но и на Северном Кавказе.

С праздником бойцов сегодня поздравили заместители начальника Управления Росгвардии по Волгоградской области полковники Андрей Засядкин и Сергей Воробцов. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов, стоявших у истоков образования отряда. Вспомнили спецназовцы и о своих коллегах, погибших при исполнении долга.