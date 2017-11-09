Она поет про любовь, излучает любовь и признается в любви. Добрые и теплые слова прозвучали и в адрес волгоградцев и россиян. С помощью агентства «Ветер перемен», которое организует концерт Патрисии Каас в Волгограде, журналисты ИА «Высота 102» через переводчика Ладу Дэц смогли пообщаться с певицей, которая сейчас находится в Москве, и задать ей несколько вопросов в ходе эксклюзивного интервью. ИА «Высота 102»: Впервые вы приезжали в нашу страну в 90-е годы. И с тех пор не раз посещали Россию. Почему вас тянет в нашу страну? Вам удалось понять загадочную русскую душу? Патрисия Каас: Я люблю Россию, потому что русские...