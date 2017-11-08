Прошедшие в минувшие выходные по всей России праздничные мероприятия собрали тысячи россиян, а в подготовке и проведении одного из самых молодых государственных праздников – Дня народного единства, участвовали сотни коллективов и популярных артистов. Своими впечатлениями о прошедших в России торжествах с ИА "Высота 102" поделилась руководитель волгоградского "Агентства Больших Возможностей" Эдита Новикова.

"Праздник прошел, и каждый провёл его по-своему. Кто-то отдыхал дома, многие стали зрителями и участниками различного рода мероприятий, а кто-то на этих мероприятиях работал. Наше агентство занималось организацией Дня народного единства в Волгограде и Москве.





На выступление в Волгограде 4 ноября певицы Максим к новому музею «Россия — моя история» пришли тысячи наших земляков. Выбор нами именно этой певицы не случаен – Максим очень популярна среди молодежи и не только. Её песни знают. Она начинала петь – публика подхватывала. Этот единый хор с танцами под любимые хиты и, в завершение - потрясающий фейерверк на фоне Волги… Уверена - мы создали отличное настроение всем, кто пришел на этот праздник.









В Москве в течение трех дней в рамках празднования Дня народного единства мы работали на нескольких площадках, идеологией которых стало близкое знакомство пришедших на праздник с творчеством коллективов из разных городов России.









На Манежной площади и площади Революции звучала музыка всех направлений – рок, популярные песни, фольклор в исполнении более чем 25 творческих коллективов. 46 часов живого звука обеспечили «Впечатлительные люди» с фронтменом – полуфиналистом шоу «Голос» Иваном Долматовым, Garage Band, «Русский бит», «Жюль Верн», Jukebox Trio, Monkey folk group, FOLKBEAT, «Пятеро», Юлия Волкова и Стас Пьеха. Перед гостями пели BeLLini из Самары, «Живица» из Воронежа. С оригинальными композициями в стиле фолк выступила финалистка шоу «Голос» Тина Кузнецова.









Ведущие праздника Тимур Соловьев и Марина Ким с Первого канала живо общались с артистами и зрителями. И все охотно рассказывали, кто - откуда родом, описывая самые любимые места в родных городах и столице. Оказалось, что даже артисты «Московского казачьего хора» – «сборная» из разных городов России. И было здорово, когда на вопросы ведущего праздника - волгоградца Андрея Яндиева: «А кто из Саратова?! А с Сахалина?!», вверх взмывали десятки рук.

Спасибо правительству Москвы за то, что предоставило возможность на столичной сцене с отличным звуком и светом реализоваться творческим коллективам со всей страны. Очень удачно были выбраны места для проведения праздника, где традиционно много туристов.

Для нашего агентства участие в таком масштабном проекте – бесценный опыт. На Манежной площади мы смонтировали огромную сценическую конструкцию, которая привлекала зрителей. Кроме того, установили светодиодные экраны на ряде московских площадок. Именно так была организована трансляция прямого эфира из Лужников, где проходил большой основной концерт, на Новый Арбат и Тверскую Площадь. То есть практически у каждого, кто не смог попасть в Лужники, была возможность стать частичкой этого грандиозного праздника и еще раз почувствовать, что Россия – это огромная страна, где дружны люди разных городов, конфессий и национальностей.

Празднование Дня народного единства было "окрашено" необыкновенным колоритом, что отмечали все, кому посчастливилось стать зрителями, организаторами и участниками мероприятий в эти дни. Хочу поздравить всех волгоградцев с этим замечательным праздником, пожелать гармонии, радости и мира».

Реализация проектов, приуроченных к празднованию Дня народного единства в Москве и Волгограде – «Агентство Больших Возможностей»



