Жители дома в Кировском районе Волгограде завалили себя мусором









Рядом с домом №20а по улице 64-й Армии в Волгограде день ото дня растут залежи мусора. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, под окнами жителей бывшего общежития лежат пакеты, пластиковые бутылки и даже остатки старой мебели. Все это жильцы предпочитают сбрасывать прямо из окон своих квартир. Хотя до мусорных баков – всего пара десятков метров. Правда, подойти к ним проблематично, дорога разбита и, чтобы выкинуть мусор, надо обогнуть огромную лужу. “После дождя к мусорке не подойдешь”, - сетует пенсионерка, жительница соседнего дома Нина Николаевна Яценко.

Раньше, по словам жителей, ситуация была еще хуже - бытовые отходы подолгу не вывозили. Они скапливались и постепенно подступали к жилому дому. Сейчас мусор вывозят, но свалка под окнами никуда не делась. И, вероятно, будет еще больше. Так, домом управляет ООО «ЖЭК», лицензия которого была аннулирована на минувшей неделе. Вероятно, это обстоятельство еще больше развяжет руки жильцам, для которых и так уже вошло в привычку выкидывать ненужное, не выходя из дома.



