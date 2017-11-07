Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области избрал меру пресечения для 28-летнего водителя автомобиля «Ниссан Максима», который в ночь на 5 ноября на своем авто сбил четырех пешеходов, один из которых скончался. Как сообщили ИА «Высота 102» в Среднеахтубинском райсуде, подозреваемый заключен под стражу до 5 января 2018 года. Ходатайство подозреваемого и его защитника об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста – отклонено.

Напомним, резонансное ДТП случилось в Средней Ахтубе в ночь на 5 ноября. У дома по №101 ул.Гагарина водитель, управляя автомобилем с признаками алкогольного опьянения, совершил наезд на группу пешеходов. После наезда, не оказав помощи пострадавшим, водитель с места ДТП скрылся. В больницу с различными травмами была доставлена супружеская пара и 39-летний мужчина. На месте аварии до прибытия медиков от полученных травм скончалась 38-летняя волжанка. В регионе был введен план «Перехват» и в результате поисковых мероприятий автомашина, с характерными для ДТП повреждениями, была обнаружена нарядом ДПС брошенной в лесополосе. Владелец машины был задержан полицейскими по месту своего жительства. Свою причастность к совершению ДТП он отрицал. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, владелец машины был задержан. В рамках возбужденного уголовного дела назначено проведение экспертиз и исследований.



