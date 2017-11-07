Волгоградский облсуд в вековой юбилей революции «покончил» с монархией

Волгоградским областным судом вынесено решение о ликвидации регионального отделения в Волгоградской области политической партии «Монархическая партия». Как сообщает ИА «Высота 102», с иском в суд обратилось управление Министерства юстиции РФ по Волгоградской области. Суд установил, что региональным отделением партии в срок, установленный вступившим в законную силу решением Волгоградского областного суда от 17 марта 2017 года, не устранены нарушения, послужившие основанием для приостановления его деятельности. В нарушение требований пункта 5 статьи 27 Федерального закона РФ от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ «О политических партиях», региональное отделение партии, несмотря на неоднократные письменные предупреждения Управления Министерства юстиции РФ по Волгоградской области, не представило в уполномоченный орган информацию об изменении адреса (места нахождения).

Теперь реготделение «Монархической партии» ликвидировано, сведения о нем исключены из Единого государственного реестра юридических лиц. Решение Волгоградского областного суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Верховный Суд РФ в установленный законом срок.

Ранее, напомним, по решению Волгоградского областного суда было ликвидировано региональное отделение партии «Альянс зеленых».



