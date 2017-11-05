|Расследования
|07.11.2017 08:43
Волжский любитель московской жизни встретит пенсию за решеткой
Волгоградские правоохранители закончили расследование уголовного дела по фактам двух разбойных нападений на ломбард и почтовое отделение. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД Волгоградской области, в роли «героя»-разбойника выступил 58-летний житель Волжского, который в декабре прошлого года решил поправить свое материальное положение, напав на один из ломбардов Тракторозаводского района г. Волгограда. С этой целью мужчина вооружился муляжом гранаты Ф-1 и газобаллонным страйкбольным пистолетом, а также надел на лицо медицинскую маску и очки, после чего ворвался в помещение ломбарда и потребовал у женщины-продавца выдачи всех имеющихся денежных средств. Потерпевшая якобы пошла в подсобное помещение за наличными, однако заперлась изнутри и сообщила по телефону о нападении в полицию. Тогда мужчине удалось скрыться. Однако от своих планов по быстрому обогащению он не отказался. И 2 мая 2017 года, вооружившись охотничьим карабином «Сайга 410К» с двумя магазинами, ножом и муляжом гранаты, облачившись в широкополую панаму камуфляжного цвета, медицинскую маску и солнцезащитные очки, разбойник ворвался в одно из почтовых отделений Волжского и потребовал от двух девушек-продавцов выдачи денежных средств. Для подтверждения своих преступных намерений нападавший произвел несколько выстрелов из карабина. После чего он перелез через заградительную стойку и открыв кассу, стал складывать обнаруженные банкноты в заранее приготовленный мешок. Однако в этот момент один из посетителей напал на него сзади и применил прием, ограничивающий его свободу передвижения, после чего похитителя заперли в подсобном помещении.
Не желая сдаваться властям, мужчина разбил окно подсобки и пытался скрыться. Однако был задержан и обезврежен сотрудником полиции, случайно проходившим мимо почтового отделения. После задержания волжанин признался, что хотел получить много денег и переехать в Москву на постоянное место жительства. Дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ уже передано в суд Тракторозаводского района Волгограда. Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
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Следственный эксперимент по делу о жестоком убийстве двух девушек проходит в Волжском, сообщает ИА "Высота 102". Территория в районе улицы...
|Общество
|07.11.2017 11:55
Почти 2 миллиона рублей выделено из бюджета Волгоградской области на обеспечение сувенирами мероприятий, проводимых облдумой, посвященных 75-летию разгрома фашистских войск под Сталинградом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, планируется приобрести 650 подарочных наборов, представляющих собой так называемые «фронтовые» посылки, украшенные соответствующей патриотической тематикой. Содержимое каждой посылки – это набор конфет, термос, чайная пара из нержавейки и черный чай. Напомним, 75-летие разгрома фашистских войск под Сталинградом будет праздноваться 2 февраля 2018 года.
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|Расследования
|07.11.2017 10:24
Волгоградские оперативники перекрыли канал сбыта крупных партий синтетического наркотика. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области, задержанные - 24-летний житель Средней Ахтубы и 29-летний волгоградец, используя тайник в автомашине «Лада Ларгус», пытались провести синтетический наркотик. Зелье они прятали в запасном колесе. Из него можно было приготовить около 10 тысяч наркодоз. Установлено, что задержанные, сами наркозависимые, являются членами организованной группы и выполняли функции курьеров по доставке партий запрещенных веществ из столичного региона и изготовления «закладок» на территории Волгограда и Волжского. Следователями ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного...
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|Расследования
|07.11.2017 10:08
Сестра расчленителя двух девушек из Волжского Волгоградской области может избежать наказания за укрывательство преступления
Сестра Александра Масленникова, который признался в зверском убийстве двух волжанок, стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 316 УК РФ – «Укрывательство преступлений». Об этом сообщили ИА «Высота 102» в силовых структурах. Санкция статьи за «заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений» предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. Однако благодаря примечанию к данной статье сестра волжского маньяка может избежать наказания....
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|06.11.2017 17:19
Артиллерийский бронекатер “БК-31”, поднятый со дна Волги накануне, был погружен сегодня на баржу и отправлен на судоремонтный завод. Об этом ИА “Высота 102” сообщил Дмитрий Кабельков, гендиректор компании “Монолитстрой-холдинг”, отвечающей за подъем корабля. При осмотре судна специалистами были найдены останки еще двоих членов экипажа - теперь количество известных жертв последнего боя БК-31 выросло до пяти человек. Стали проясняться и обстоятельства его гибели. 9 октября 1942 года катер нанес артиллерийский удар по немецким позициям, но на обратном пути попал под плотный ответный огонь. Его обстреляли из крупнокалиберного пулемета и минометов. Речники до последнего боролись за живучесть катера, закрывая пробоины. Но взрыв...
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|Общество
|06.11.2017 15:48
Проект соответствующего постановления подготовлен в администрации Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, с 1 января 2018 года планируется провести индексацию должностных окладов на 1,04 размера оклада работникам госучреждений, подведомственных органам исполнительной власти. Власти региона также рекомендуют органам местного самоуправления сделать то же самое в отношении работников муниципальных учреждений. Интересно, что запланированная индексация не касается категорий работников учреждений, о которых говорится в майских указах президента – образования, культуры, социальной сферы, здравоохранения.
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|Аналитика
|06.11.2017 12:37
В сегодняшней программе: почему жители отдаленных поселков не ощущают себя жителями мегаполиса? Когда придет освещение на улицы города-миллионника? И какие надежды на световые концессии воздагают чиновники и депутаты? Подробности - в видеорепортаже.
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|Аналитика
|06.11.2017 10:21
На 1 ноября в Волгоградской области зарегистрировано 61,8 тысяч индивидуальных предпринимателей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, в общем количестве индивидуальных предпринимателей области преобладают субъекты, осуществляющие такие виды деятельности, как торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство. Так, больше всего ИП трудятся в сфере торговли и ремонта автотранспорта – почти 28 тысяч единиц. Второе место по количеству занимают ИП в сфере транспортировки и хранения – около 9 тысяч. А вот в сфере добычи полезных ископаемых не зарегистрировано ни одного предпринимателя, так же как и в...
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|Спорт
|06.11.2017 10:10
Пятнадцатилетний Руслан Ширяев и семнадцатилетний Степан Бондаренко, из Волгограда завоевали серебряные медали в своих категориях на завершившемся накануне в Воронеже всероссийском турнире по кудо среди юношей и юниоров. Об этом ИА “Высота 102” сообщил их тренер, председатель областного отделения федерации кудо России Александр Кравченко. Юные спортсмены провели по четыре боя. Уступили они лишь в финале, так, Степан проиграл кудоисту из Воронежской области, а Руслану не удалось одолеть соперника из Ростова-на-Дону. Всего в соревнованиях участвовали 120 спортсменов из 15 городов.
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|Происшествия
|06.11.2017 09:39
Специалисты Росприроднадзора по Волгоградской области устанавливают виновных в затоплении территории по улицам Плеханова и Нефтезаводская канализационными стоками. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство. Эксперты управления также занимаются выяснением обстоятельств другого ЧП в этом же районе. Так, из-за порыва трубы, расположенной под землей на расстоянии двух метров, на почву вылилась белая жидкость. Пробы загрязненной почвы отобраны, возбуждено административное дело за сокрытие информации об источниках загрязнения окружающей среды. Владелец трубопровода устанавливается.
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|Общество
|05.11.2017 14:43
В акватории Волги возле острова Голодный завершена операция по подъему со дна Волги бронекатера. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», судно, а вернее, то, что от него осталось, отправят на барже в судоремонтную базу в Красноармейский район. На месте проведения работ, которые длились несколько часов, присутствовал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Напомним, как уже сообщало...
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|Общество
|05.11.2017 14:39
Бывшие жильцы снесенного после взрыва газа дома №60 по проспекту Университетскому обратились в редакцию «Высоты 102» с просьбой разобраться в одной нестандартной ситуации. Пострадавшие предоставили видеозапись с праздничного концерта Советского райкома КПРФ, на котором награду за активную помощь им получил некий Владислав Пушкин. Бывшие жители теперь уже и бывшего дома с недоумением заявили, что ни господина Пушкина, ни райком КПРФ во главе с коммунистом Андреем Анненко они ни разу не видели. Быть может, они помогали инкогнито? Тогда почему только сейчас решили выйти из тени? И причем тут зимние шапки?.. Подробности – в сюжете «Высоты 102».
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|Общество
|05.11.2017 11:50
Операция по подъему артиллерийского бронекатера БК-31 идёт в эти минуты в фарватере Волги между островом Голодный и Воложкой-Куропаткой. Об этом с места события сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Известно, что с борта затонувшего судна подняты останки трёх бойцов краснофлотцев. В операции задействованы два плавучих крана, один из которых - трехглавый судоподъемный. Подъем судна, на который уйдет порядка двух часов, осуществляет специализированное предприятие. Подготовка велась в течение трех недель. В организации работ оказали содействие администрация Волгоградской области и музей-заповедник "Сталинградская битва".
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|Общество
|05.11.2017 09:35
В студии программы «Я так думаю» - врач-невролог, ведущий сомнолог Волгоградской области Алексей Катышев. Специалист оценивает перевод стрелок часов с точки зрения влияния на здоровье человека, рассказывает о том, какими мифами обросла тема перехода на «волгоградское время» и объясняет, как влияют на самочувствие человека ранние восходы и закаты.
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|Происшествия
|05.11.2017 09:11
Сегодня ночью в Тракторозаводском районе Волгограда автомобиль «Honda Accord» влетел в световую опору – водитель погиб. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, 27-летний мужчина скончался до прибытия кареты «Скорой медицинской помощи». Авария произошла напротив автоцентра «Mercedes-Benz», расположенного по проспекту Ленина, 122. Еще одна автоавария с летальным исходом произошла сегодня около 3 утра в поселке Средняя Ахтуба. Легковой автомобиль насмерть сбил женщину. Трое человек, которые тоже стояли на проезжей части, госпитализированы с многочисленными травмами - переломами и черепно-мозговыми травмами.
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|Расследования
|05.11.2017 07:49
Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области частично удовлетворил исковые требования жителя региона к МУП «Среднеахтубинские тепловые сети» за покалеченную ногу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу суда, травму мужчина получил в вечернее время суток около своего дома, упав в углубление, образовавшееся в результате демонтажа надземных опорных труб линии теплоснабжения на открытом участке местности. Факт падения мужчины в яму и причинно-следственная связь между падением и получением травмы в ходе судебного разбирательства были подтверждены справкой отделения скорой неотложной помощи больницы, показаниями свидетелей. Исковые требования были удовлетворены частично. Так, с МУП «Среднеахтубинские тепловые сети» городского поселения р.п. Средняя Ахтуба в пользу жителя...
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