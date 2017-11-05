Волжский любитель московской жизни встретит пенсию за решеткой

Волгоградские правоохранители закончили расследование уголовного дела по фактам двух разбойных нападений на ломбард и почтовое отделение. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД Волгоградской области, в роли «героя»-разбойника выступил 58-летний житель Волжского, который в декабре прошлого года решил поправить свое материальное положение, напав на один из ломбардов Тракторозаводского района г. Волгограда. С этой целью мужчина вооружился муляжом гранаты Ф-1 и газобаллонным страйкбольным пистолетом, а также надел на лицо медицинскую маску и очки, после чего ворвался в помещение ломбарда и потребовал у женщины-продавца выдачи всех имеющихся денежных средств. Потерпевшая якобы пошла в подсобное помещение за наличными, однако заперлась изнутри и сообщила по телефону о нападении в полицию. Тогда мужчине удалось скрыться. Однако от своих планов по быстрому обогащению он не отказался. И 2 мая 2017 года, вооружившись охотничьим карабином «Сайга 410К» с двумя магазинами, ножом и муляжом гранаты, облачившись в широкополую панаму камуфляжного цвета, медицинскую маску и солнцезащитные очки, разбойник ворвался в одно из почтовых отделений Волжского и потребовал от двух девушек-продавцов выдачи денежных средств. Для подтверждения своих преступных намерений нападавший произвел несколько выстрелов из карабина. После чего он перелез через заградительную стойку и открыв кассу, стал складывать обнаруженные банкноты в заранее приготовленный мешок. Однако в этот момент один из посетителей напал на него сзади и применил прием, ограничивающий его свободу передвижения, после чего похитителя заперли в подсобном помещении.

Не желая сдаваться властям, мужчина разбил окно подсобки и пытался скрыться. Однако был задержан и обезврежен сотрудником полиции, случайно проходившим мимо почтового отделения. После задержания волжанин признался, что хотел получить много денег и переехать в Москву на постоянное место жительства. Дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ уже передано в суд Тракторозаводского района Волгограда. Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.



