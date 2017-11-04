

Артиллерийский бронекатер “БК-31”, поднятый со дна Волги накануне, был погружен сегодня на баржу и отправлен на судоремонтный завод. Об этом ИА “Высота 102” сообщил Дмитрий Кабельков, гендиректор компании “Монолитстрой-холдинг”, отвечающей за подъем корабля. Артиллерийский бронекатер “БК-31”, поднятый со дна Волги накануне, был погружен сегодня на баржу и отправлен на судоремонтный завод. Об этом ИА “Высота 102” сообщил Дмитрий Кабельков, гендиректор компании “Монолитстрой-холдинг”, отвечающей за подъем корабля.

При осмотре судна специалистами были найдены останки еще двоих членов экипажа - теперь количество известных жертв последнего боя БК-31 выросло до пяти человек. Стали проясняться и обстоятельства его гибели. 9 октября 1942 года катер нанес артиллерийский удар по немецким позициям, но на обратном пути попал под плотный ответный огонь. Его обстреляли из крупнокалиберного пулемета и минометов. Речники до последнего боролись за живучесть катера, закрывая пробоины. Но взрыв мины вызвал пожар в моторном отсеке, а от огня сдетонировал боекомплект. Сейчас обшивка судна разделена практически на три части, а целостность БК-31 поддерживает только “скелет” корабля - его шпангоут.

Как стало известно ИА “Высота 102”, операция по подъему катера была проведена на средства благотворителей и при поддержке Всероссийского военно-исторического общества и губернатора Волгоградской области.



