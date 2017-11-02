Депутаты Волгоградской облдумы дали добро на освобождение от налога на имущество инвесторов, которые приобретают и передают муниципалитетам жилье для детей-сирот. Как сообщает ИА «Высота 102», депутаты приняли в первом чтении соответствующие поправки в региональный закон о налоге на имущество организаций. Данная мера, как было озвучено на сегодняшнем заседании облдумы, позволит только до конца года обеспечить 40 детей-сирот новыми квартирами.

Сегодня более 4 тысяч детей-сирот, проживающих в регионе, нуждаются в обеспечении жильем. Тогда как по данным комитета по строительству области, ежегодно кров получают только 160 сирот, остальные вынуждены годами ждать новоселья. В настоящее время вынесено 600 судебных решений об обязании властей приобрести квартиры для сирот. По 300 из них ведется исполнительное производство.

В настоящее время региональным законодательством предусмотрена нулевая ставка налога на имущество для инвесторов, которые передают в собственность органов власти построенные ими жилые дома и объекты соцкультбыта. Однако строительство жилых домов – это длительный процесс, который, как сделали вывод региональные власти, не позволяет оперативно решать жилищную проблему социально незащищенной категории населения. В администрации региона и регпарламенте полагают, что налоговые льготы для застройщиков, которые сначала приобретают, а затем безвозмездно передают жилье местным властям, помогут ускорить решение данной проблемы.







