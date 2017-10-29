Красоту Калача-на-Дону подчеркивает новое уличное освещение







Специалисты ПАО «Волгоградоблэлектро» завершили реконструкцию уличного освещения города Калач-на-Дону Волгоградской области на улице Октябрьской и бульваре 300-летия, а также строительство системы освещения при въезде в город. Знаменательную дату, 75-летие годовщины начала разгрома фашистских войск под Сталинградом, жители Калача-на-Дону встретят в сияющем Городе воинской славы.

Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, при въезде в город и на улице Октябрьской установлено 177 металлических оцинкованных опор и 197 светодиодных светильников. Общая протяженность обновленной и реконструированной системы уличного освещения составляет 6,7 км. Важно, что на освещение въезда в город муниципальный бюджет не понесет дополнительных расходов. Компания установила энергосберегающее оборудование, что позволяет экономить электроэнергию, даже с учетом дополнительно построенной системы освещения при въезде в город.













Также специалисты ПАО «Волгоградоблэлектро», в рамках выполнения комплексных работ по благоустройству парковой зоны бульвара 300-летия города, установили оборудование для подсветки стелы «Город воинской славы», светильники уличного и декоративного освещения, которые гармонично дополняют общую композицию парка.

Для того чтобы реализовать проект, компанией проведен капитальный ремонт кабельных и воздушных линий протяжённостью более 4,5 км. Кроме того, введена в эксплуатацию новая комплектная трансформаторная подстанция, реконструировано свыше 900 метров ЛЭП-10/0,4 кВ. В ходе работ на новые линии электропередачи переведено 148 жилых домов и объектов города.

«Реконструкция освещения включила не только замену устаревшего оборудования, но и перевод питания с воздушных линий в подземные кабельные. При этом прокладку кабеля наши специалисты проводили в условиях стесненной городской инфраструктуры. Для сохранения целостности дорожного покрытия применялась специальная технология горизонтально-направленного бурения – сделано 24 подземных прокола протяженностью 1 км», – рассказали в ПАО «Волгоградоблэлектро».

Реконструкция уличного освещения Калача-на-Дону способствует созданию более комфортных и безопасных условий для жизни горожан и пребывания гостей города, уверены в компании.

Город воинской славы преображается, и в преддверии 75-летия разгрома немецких захватчиков на Волге становится светлым символом Великой Победы.