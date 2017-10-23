В Волгограде на месте взорванного дома старые трубы дали течь





На месте взорванного дома N60 по проспекту Университетский сегодня произошел порыв трубы теплоснабжения диаметром 200 мм. Без тепла на полдня остались 13 домов, сообщает ИА «Высота 102». Течь уже устранена. Теплоснабжение возобновится после того, как управляющие компании «развоздушат» внутридомовые системы.

На месте взорванного дома специалисты изучают схему размещения коммуникаций. Труба, на которой произошел порыв, сильно изношена. В компанию «Концессии теплоснабжения», пояснил депутат Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов, направлена заявка на включение данного участка в инвестпрограмму будущего года для замены теплосетей. Напомним, на месте взорванного дома будет построен сквер, и, по мнению депутата, необходимо заранее позаботиться о том, чтобы в случае очередной аварии на изношенных сетях не пришлось разрушать благоустроенную территорию.



