В Волгограде юные артисты выступили ради спасения жизни









Волгоградская областная детская филармония вновь приняла участие в проведении благотворительной акции «Чья-то жизнь – уже не мелочь!». Юные артисты ансамбля «Улыбка» и вокальной студии «С.М.С» дали часовой концерт в ТРЦ «Акварель», сообщает ИА "Высота 102". Яркая программа, танцующие дети в красочных костюмах под задорную музыку привлекли много зрителей. Пожертвования собирались на высокотехнологичную операцию для Натальи Кривошеиной, подопечной организатора акции – благотворительного фонда «Линия жизни».

У ансамбля «Улыбка» с фондом давняя дружба. «Год назад, на своем юбилейном концерте мы помогали нашей землячке Подошвиной Софье. В итоге ей сделали операцию в институте травматологии, – рассказывает представитель филармонии Сусанна Торосян. – Мы вдохновляем и объединяем людей, которые хотят спасать детей. Только вместе мы сможем помочь, хоть самую малость».



