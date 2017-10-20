Губернатор Волгоградской области приехал на "смотрины" нового тренера клуба "Ротор-Волгоград"

Волгоградский гарнизонный военный суд приговорил к штрафу в размере 60 тысяч рублей военнослужащего-контрактника, который был задержан в Волгограде за управление скутером в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор суда, мужчину также лишили водительских прав на 2 года. Установлено, что в 6 утра он пьяным сел за руль скутера марки "Stels Skif 50" и поехал в магазин за продуктами. По пути его остановили сотрудники полиции. Известно, что мужчина является ветераном боевых действий, награжден ведомственными наградами и имеет на иждивении троих малолетних детей. В настоящее время он уволен с военной службы.

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