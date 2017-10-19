В Волгограде «Ростелеком» поддержит организатора первенства России по баскетболу





Сегодня в Волгограде стартуют отборочные соревнования «Мы – за здоровый и честный спорт!» к первенству России по баскетболу среди девушек. В них участвуют команды из Ессентуков, Ростова-на-Дону, Тулы, Черкесска, Тольятти, Старого Оскола. Организатором турнира выступает Волгоградская спортивная школа олимпийского резерва №2 при поддержке «Ростелекома», передает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу оператора.

Для проведения тренировок по баскетболу «Ростелеком» обеспечит школу олимпийского резерва баскетбольными мячами. Кроме того, в рамках проведения отборочного турнира к первенству России, все команды-участницы получат памятные подарки и сувениры от компании.

По словам директора Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергея Пулинеца, компания поддерживает проведение спортивных мероприятий различного уровня: как профессиональных, так и любительских, «ведь именно в юности проявляются спортивные таланты и зажигаются звезды большого спорта»

«Ростелеком» со школой олимпийского резерва сотрудничает не первый год, регулярно оказывая помощь в организации соревнований. На базе школы в 2014 году при поддержке компании проходил отбор подающих надежду юных баскетболистов в «Команду мечты» - молодежную сборную ЦСКА, а так же мастер-класс для воспитанников с заслуженным тренером России Лидией Петровной Щепоткиной.



