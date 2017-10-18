Глава УФНС по Волгоградской области дал совет, как сэкономить











Пять уголовных дел о неуплате налогов в крупном размере было возбуждено в Волгоградской области в рамках работы налоговых органов по выявлению незаконных схем дробления бизнеса. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня сообщил руководитель УФНС по Волгоградской области Роман Иванов на публичных слушаниях, где обсуждались вопросы риск- ориентированного подхода к проведению проверок, выявления и предотвращения схем уклонения от уплаты налогов. Участие в мероприятии приняли начальники территориальных налоговых органов региона, представители прокуратуры, Торгово-промышленной палаты, общественных организаций и предприниматели.













По результатам проверок, проведенных налоговыми органами региона, за последние 3 года в бюджеты всех уровней поступило свыше 9 млрд рублей, а за 9 месяцев этого года - 3,1 млрд. рублей. Эффективность одной налоговой проверки за три года выросла в 2 раза - с 7 млн. до 14 млн. рублей. При этом количество самих проверок сократилось вдвое. В январе-сентябре этого года налогоплательщики региона самостоятельно, путем уточнения своих налоговых обязательств, перечислили свыше 600 млн. рублей, что позволило им избежать проверок. Тем не менее в Волгоградской области продолжают выявлять различные схемы уклонения от уплаты налогов. Так, с 2014 года и по настоящее время установлено, что путем использования так называемого дробления бизнеса в регионе было неуплачено налогов на сумму свыше 1,5 млрд. рублей. По словам Иванова, использование таких схем - дело ненадежное. "Через определенное время такая схема будет пресечена, а последствия будут самыми негативными. Здесь только один совет - на здоровье и налогах экономить, конечно, не надо", - сказал участникам публичных слушаний глава УФНС по региону. Подробности - в видеоматериале.



