Матчи ЧМ-2018 на стадионе «Волгоград-Арена» посмотрят полицейские

Один из вариантов решения жилищной проблемы для многодетных семей - создание жилищно-строительных кооперативов – предложили члены общественного совета партпроекта «Крепкая семья» в Волгограде. Об этом они заявили, как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградской гордуме, на заседании регионального общественного совета федерального проекта «Крепкая семья». Такая возможность сегодня представляется тем семьям, где хотя бы один из родителей работает в бюджетной сфере. При этом у многодетных семей появляется право получить земельный участок из федерального фонда без торгов, ипотечный кредит без первоначального взноса, власти помогут с подведением инженерных сетей. В этом случае стоимость жилья будет намного ниже рыночной и станет доступной даже многодетным...

Прочитана: 1875 раз