Смотрите сегодня в программе: наступает горячая пора для многочисленных ведомств, причастных к процессу ввода в эксплуатацию стадиона «Волгоград Арена». Рецидивист попросил закурить: раскрыто жестокое убийство пенсионера МВД, совершенное среди бела дня в жилом квартале Советского района Волгограда. Судебные тяжбы по делу о возвращении волгоградскому ЦУМу первоначального вида близятся к завершению: владелец незаконных пристроек должен их снести. Старт отопительного сезона: жители Волгограда ждут, что коммунальщики исполнят обещание дать тепло без проблем. Чемпионат Волгоградской области «Грибной охотник» прошел задорно, но без богатой добычи: грибы не уродились из-за сухой осени.







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