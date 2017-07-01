|Общество
|15.10.2017 13:00
В Волгограде фонтану в поселке Веселая балка не дали сменить собственника
Суд отказал администрации Волгограда в иске о признании права муниципальной собственности на фонтан в поселке Веселая балка в Кировском районе. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, ответчиком выступила районная администрация, которая привлекла к участию в процессе в качестве третьего лица представителя ТОС. Установлено, что декоративный фонтан был построен в поселке летом 2012 года. Как тогда сообщала пресс-служба мэрии, этот проект по благоустройству реализовали совместно районная администрация и местный ТОС. Первое в истории поселка гидросооружение построили в рекордно короткие сроки: за месяц изготовили чашу и подвели воду. Здесь также собирались разбить клумбы, выложить брусчатку и установить скамейки. В 2013 году фонтан закрепили за администрацией Кировского района на праве оперативного управления. В мэрии считают, что данное сооружение является объектом недвижимого имущества и называют его самовольной постройкой. В свою очередь суд считает, что указанный фонтан не обладает признаками капитального строения. При таких обстоятельствах, говорится в судебном решении, спор о праве отсутствует. Ответчик, которые владеет фонтаном на праве оперативного управления, сам не может претендовать на титул собственника. По мнению суда, истец не представил доказательства, подтверждающие заявленные требования, поэтому иск оставлен без удовлетворения.
Фото сделано пресс-службой администрации Волгограда в 2012 году
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|Общество
|15.10.2017 11:26
Скромные успехи продемонстрировали участники VII открытого чемпионата Волгоградской области по сбору грибов «Грибной охотник», приуроченного к международному дню туризма, который по ежегодной традиции прошел накануне в хуторе Тормосин Чернышковского района. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», за сотни километров от Волгограда в пасмурное и дождливое субботнее утро решились приехать далеко не все из зарегистрировавшихся накануне участников. Но не испугавшихся дождя погода потом все же обрадовала – тучи развеяло выглянувшее солнце. Однако несколько десятков участников чемпионата, организованного природным парком «Цимлянские пески» и облкомприроды, ждал неприятный сюрприз – грибов в этой знаменитой...
Прочитана: 2650 раз
|Культура
|15.10.2017 10:30
Уникальные безмены прошлого - бытовые, торговые, весы российского и зарубежного производства - почтовые, ювелирные, аптечные, старинные гири - стеклянные, керамические, каменные представлены в музее Волгоградского социально-педагогического университета на открывшейся выставке. Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, экспозицию «Весы в России» привез в университет музей мер и весов Волгоградского завода весоизмерительной техники. По словам руководителя музея истории ВГСПУ Натальи Широ, история весов тесным образом связана с историей развития человечества, так как они применялись еще во времена «домонгольской» Руси. Правда, использовались в основном для взвешивания драгоценных металлов и...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|15.10.2017 10:05
Ровно 50 лет назад – 15 октября 1967 года в городе-герое Волгограде был торжественно открыт «Памятник – ансамбль героям Сталинградской битвы» - именно такое название для мемориала на Мамаевом кургане предложил автор и руководитель проекта Евгений Вучетич. Во время кровавой Сталинградской битвы высота 102,0 – так на военных картах обозначался курган, была стратегической позицией в борьбе за город. С вершины можно было контролировать переправу через Волгу и все окрестности, поэтому гитлеровцы хотели во что бы то ни стало завладеть высотой. В течение 135 дней и ночей – с 13 сентября 1942 по 26 января 1943 года...
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|Спорт
|14.10.2017 19:34
Поражением ватерполистов «Спартак-Волгоград» со счетом 7:14 (3:5, 1:3, 1:4, 2:2) закончилась встреча с венгерским «OСК» в рамках третьего квалификационного раунда европейской лиги чемпионов, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Игра проходила в Волгограде, в домашнем бассейне «Спартака». Шанс исправить ситуацию у волгоградцев появится совсем скоро. Ответная игра пройдет 18 октября в Будапеште.
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|Происшествия
|14.10.2017 17:33
Установлено имя погибшего в результате ножевого ранения в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в правоохранительных органах, мужчину звали Михаил Филиппов. В прошлом он являлся стоматологом, возглавлял медслужбу в структуре МВД, откуда уволился в звании капитана внутренней службы. Продавец магазина, в который перед трагедией зашел 60-летний мужчина, рассказала полиции, что чаще всего пенсионер покупал минеральную воду и сигареты. Кто напал на местного жителя – пока неизвестно. Напомним, убийство произошло сегодня днем в микрорайоне Тулака возле жилого дома №17 по улице Карла Маркса, расположенного рядом с парком. Мужчина получил ножевое ранение в область легочной артерии, от чего...
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|Спорт
|14.10.2017 16:00 (Обновлено: 14.10.2017 16:01)
«Ротор-Волгоград» на выездной встрече сыграл со счетом 1:1 с «Крыльями Советов» из Самары в 18 туре ФОНБЕТ Первенства России по футболу, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Встреча проходила на стадионе «Металлург» - домашнем поле самарцев. Матч начался с минуты молчания в память о Константине Сарсании, знаменитом советском футболисте, тренере и спортивном директоре петербургского «Зенита». Он ушел из жизни в прошлую субботу. В начале первого тайма полем владели хозяева. Лишь изредка «Ротор-Волгоград» переходил в контратаки. Так, на 16 минуте, опасную атаку на ворота хозяев предпринял Владимир Романенко, но успеха волгоградцам добиться не удалось. Не повезло футболистам и с погодой - в...
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|Происшествия
|14.10.2017 15:48
Труп 60-летнего мужчины сегодня был обнаружен на Тулака в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, мужчина был убит ударом ножа в печень. По предварительным данным, он вышел из дома за сигаретами. Мужчину обнаружили мертвым во дворе дома №17 по улице Карла Маркса, буквально в двух шагах от парка с детскими площадками. Территория возле многоэтажки, где произошло убийство, оцеплена, работают сотрудники правоохранительных органов.
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|Общество
|14.10.2017 14:49
Арбитражный суд Поволжского округа оставил без изменения решение о сносе пристроек к зданию Центрального универмага в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», арбитражный суд кассационный инстанции признал, что арбитражный суд Волгоградской области, а затем и апелляционная инстанция правомерно учли, что спорные объекты возведены без разрешительной документации, без согласования со специальными уполномоченными органами в области охраны культурного наследия. В результате были внесены изменения, исказившие восприятие объекта культурного наследия «Здание Центрального универмага». Напомним, что с иском о сносе пристроек в суд обратилось управление Росимущества в Волгоградской области. Ответчиком по делу выступал индивидуальный предприниматель Владимир Еременко, которого обязали за...
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|Астрахань
|14.10.2017 13:17
В этом году астраханскими фермерами было выращено и реализовано 3 тонны австралийских раков и 3 тонны тигровых креветок. В основном продукция поставляется в Краснодарский и Ставропольский края, рассказал ТАСС губернатор Александр Жилкин, сообщает ИА «Астрахань 24». По его словам, на проектную мощность в 80 тонн аграрии рассчитывают выйти к 2020 году. Выращиванием экзотической для региона продукции занимается крестьянское-фермерское хозяйство Александра Прелова. Предприятие получило поддержку в размере чуть более 12 млн рублей из Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере на создание инкубационного цеха. Всего же...
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|Общество
|14.10.2017 11:33
В Волгоградской области «Сбербанк» выступил против аннулирования криминальной сделки в отношении инвалида
Видео от 01.07.2017. Котовский районный суд отказался признавать недействительным договор поручительства по кредиту с поддельной подписью инвалида-колясочника. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, прокуратуре района, которая выступала в защиту прав волгоградца, отказано в удовлетворении исковых требований. Напомним, «Высота 102» неоднократно сообщала о перипетиях инвалида первой группы Василия Аникина, который с 2014 года был вынужден оплачивать платежи по банковскому кредиту, к которому не имеет никакого отношения. Займ был оформлен его бывшим работодателем Медниковым еще в 2006 году. О договоре поручительства по этой ссуде на собственное имя Аникин узнал только в 2014 году,...
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|Происшествия
|14.10.2017 10:25
Водитель, сбивший подростка и скрывшийся с места ДТП, задержан в Волгограде. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Само дорожное происшествие произошло в Краснооктябрьском районе в четверг утром. 13-летний школьник был сбит машиной “Volkswagen Polo” на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель после аварии скрылся, а подросток с травмой ноги был доставлен в больницу. Очевидцы запомнили только цвет машины - серебристый. Но все же полицейским удалось выйти на след “беглеца”. Им оказался 28-летний мастер цеха одного из промышленных предприятий. Он был задержан и доставлен в отделение полиции. Свое бегство с места происшествия мужчина пояснил, что он “не...
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|Аналитика
|14.10.2017 09:44
По итогам сентября эксперты фонда «Петербургская политика» включили Волгоградскую область в группу регионов со слабой устойчивостью: меньше 5 баллов. Как сообщает Иа «Высота 102» со ссылкой на данные исследования, среди позитивных моментов эксперты назвали обсуждение губернатором Андреем Бочаровым и президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым на производственной площадке Волгоградского нефтеперерабатывающего завода перспектив развития предприятия, реализации проектов модернизации и экологических программ, расширение облдумой видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяются налоговые каникулы, включение Минпромторгом РФ предприятия «Волгабас» в перечень поставщиков регионам школьных автобусов, открытие в Волгограде после ремонта третьего корпуса детской школы искусств «Воскресение». ...
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|Общество
|14.10.2017 07:05
В Волжском демонтировали старую трибуну на площади Ленина, а на ее месте обустроят зону отдыха с современными газонами и клумбами, интересными архитектурными формами. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, с такой инициативой в мэрию обратились члены молодежной администрации Волжского. Их поддержали первостроители, которые стояли у истоков создания Волжского, проектировали и возводили городские объекты, в том числе и трибуну. «Трибуна утратила свою архитектурную ценность, - сказал первостроитель Александр Рожнов, - потому что вся территория площади приобрела новый облик. Необходимо сделать все в едином современном...
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|Общество
|13.10.2017 20:45
С 16 октября в Волгограде официально стартует отопительный сезон. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление сегодня подписал глава администрации города Виталий Лихачев. На этой неделе погода балует волгоградцев относительно теплыми днями. Но уже со вторника, 17 октября, как прогнозируют синоптики, произойдет похолодание и среднесуточная температура воздуха составит 6-8 градусов. Закон, как известно, предписывает начинать отопительный сезон после того, как в течение пяти дней средняя температура не превышает восьми градусов по Цельсию. В администрации Волгограда решили не ждать так долго и начать отопительный сезон одновременно с похолоданием. Коммунальная инфраструктура Волгограда, как отмечают в мэрии, полностью готова к пуску...
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|Аналитика
|13.10.2017 20:34
Смотрите сегодня в выпуске: годовая программа благоустройства дворов Волгограда подошла к логическому завершению в виде открытий с музыкой и депутатами. Стадион «Олимпия» принимает будущих звезд: игроки «Академии Ротор» стали основой межрегиональной сборной Черноземья на первенстве России по футболу. Финт с лифтами: программа капремонта на 2017 год в части замены лифтов пока так и не дошла до большинства включенных в план домов Волгограда. В память о земляках: 75 красных дубов высадили сегодня на Мамаевом кургане представители Кабардино-Балкарии. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и...
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