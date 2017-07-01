







Суд отказал администрации Волгограда в иске о признании права муниципальной собственности на фонтан в поселке Веселая балка в Кировском районе. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, ответчиком выступила районная администрация, которая привлекла к участию в процессе в качестве третьего лица представителя ТОС. Установлено, что декоративный фонтан был построен в поселке летом 2012 года. Как тогда сообщала пресс-служба мэрии, этот проект по благоустройству реализовали совместно районная администрация и местный ТОС. Первое в истории поселка гидросооружение построили в рекордно короткие сроки: за месяц изготовили чашу и подвели воду. Здесь также собирались разбить клумбы, выложить брусчатку и установить скамейки. В 2013 году фонтан закрепили за администрацией Кировского района на праве оперативного управления. В мэрии считают, что данное сооружение является объектом недвижимого имущества и называют его самовольной постройкой. В свою очередь суд считает, что указанный фонтан не обладает признаками капитального строения. При таких обстоятельствах, говорится в судебном решении, спор о праве отсутствует. Ответчик, которые владеет фонтаном на праве оперативного управления, сам не может претендовать на титул собственника. По мнению суда, истец не представил доказательства, подтверждающие заявленные требования, поэтому иск оставлен без удовлетворения.

Фото сделано пресс-службой администрации Волгограда в 2012 году